عودة Fortnite إلى متجر Google Play في الولايات المتحدة بعد قرار قضائي

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
11-12-2025 | 16:26
عادت لعبة fortnite الشهيرة من شركة Epic Games إلى متجر Google Play في الولايات المتحدة، بعد أن امتثلت جوجل لأمر صادر عن محكمة الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت الشركة الخميس.

وأوضحت Epic أنها تعمل مع جوجل للحصول على موافقة المحكمة على تسوية تم التوصل إليها بين الشركتين، بعد نزاع قضائي طويل حول ممارسات متجر التطبيقات.

وأضافت الشركة أن توافر اللعبة خارج الولايات المتحدة لا يزال غير واضح، وقالت في منشور على منصة X: "تابعوا أخبار عودة Fortnite إلى Google Play لبقية أنحاء العالم".

وكانت Fortnite قد أُزيلت من متجر Google Play في عام 2020، بعد أن طرحت Epic نظام دفع مباشر يتجاوز آلية الفوترة الخاصة بجوجل، مما أشعل نزاعًا قانونيًا حول الرسوم وقواعد توزيع التطبيقات.

وأعلنت شركتا جوجل وEpic الأسبوع الماضي عن التوصل إلى تسوية، لكن تفاصيلها لم تُكشف بعد.
