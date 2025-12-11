تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

تحالف تكنولوجي جديد يعيد رسم مستقبل أسواق التوقعات في أميركا

Lebanon 24
11-12-2025 | 16:32
أعلنت شركتا Kalshi وCrypto.com، يوم الخميس، إطلاق تحالف وطني لمشغّلي أسواق التوقعات، يضم منصّة تداول العملات المشفّرة "كوينبيس" (Coinbase)، ومنصّة التداول للأفراد Robinhood، إضافة إلى مشغّل الألعاب الرياضية "أندردوغ".

ويأتي تشكيل مجموعة "التحالف لأسواق التوقعات" (CPM) في وقت يشهد فيه سوق التوقعات في الولايات المتحدة ازدهاراً كبيراً منذ بداية العام، مدفوعاً أيضاً بقرار قضائي فدرالي العام الماضي أسقط الحظر المفروض على المراهنات الانتخابية، ما زاد من زخم القطاع.

وقال نيك جونز، مؤسس شركة التشفير Zumo، إن هذا التطور "كان الشرارة الأساسية لزيادة اهتمام المستثمرين، وسيُسهم التحالف الجديد في إضفاء مزيد من الشرعية على القطاع، وتعزيز قواعد التشغيل، ورفع معايير النزاهة".

وتتيح منصات أسواق التوقعات للمستخدمين تداول عقود ثنائية تتعلق بنتائج في السياسة والرياضة والاقتصاد والترفيه.

ومع تزايد اهتمام المستثمرين بهذا النوع من الأسواق باعتباره مجالاً واعداً للنمو، دخلت عدة شركات كبرى — مثل Robinhood وUnderdog — هذا القطاع. غير أن منتقدين يعتبرونه مجرد شكل من أشكال المقامرة عبر الإنترنت.

وقال مات ديفيد، عضو مجلس إدارة التحالف: "الولايات المتحدة هي أكبر سوق ناشئ لأسواق التوقعات، والزخم الحالي يجعل وجود صوت موحد للصناعة أمراً ليس مهماً فحسب، بل ضرورياً".

وشهدت منصّتا Kalshi وPolymarket توسعاً سريعاً في عام 2025، إذ تضاعفت قيمة Kalshi لتصل إلى 11 مليار دولار بعد جولتها التمويلية الأخيرة.

وسيركز التحالف على تعزيز الإطار الفدرالي المنظّم لأسواق التوقعات، ووضع معايير وطنية للنزاهة للحد من التداول بناءً على معلومات داخلية، إضافة إلى مواجهة التدخلات التشريعية على مستوى الولايات، بحسب ما أعلنت الشركات.

وقالت سارة سلاين، رئيسة التطوير المؤسسي في Kalshi وعضو في التحالف: "أمضينا سنوات في العمل مع هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC)، لأن أسواق التوقعات يجب أن تعمل ضمن ضمانات فدرالية قوية تمنع التداول الداخلي، وتحمي المستهلكين، وتضمن الشفافية ومنع الفساد".

وأشار التحالف إلى أن شركات إضافية تجري محادثات للانضمام إليه.
