Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

OpenAI تطلق GPT‑5.2 بعد حالة "إنذار أحمر"

Lebanon 24
11-12-2025 | 16:35
Doc-P-1453922-639010931001181232.jpg
Doc-P-1453922-639010931001181232.jpg photos 0
أطلقت شركة OpenAI اليوم نموذجها الجديد GPT-5.2 للذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن أفادت تقارير بأن الرئيس التنفيذي سام ألتمان أصدر مطلع ديسمبر "إنذاراً أحمر" داخل الشركة، أدى إلى إيقاف مشاريع غير أساسية وإعادة توجيه الفرق لتسريع عملية التطوير، وذلك في سياق المنافسة مع نموذج Gemini 3 من غوغل.

وقالت الشركة في بيان إن GPT-5.2 يقدّم تحسينات في الذكاء العام والبرمجة وفهم السياقات الطويلة، مضيفة أن النموذج الجديد سيتيح قيمة اقتصادية أكبر للمستخدمين بفضل قدرته الأفضل على إعداد الجداول البيانية، وبناء العروض التقديمية، والتعامل مع المشاريع المعقدة متعددة الخطوات.

وكانت غوغل، التابعة لمجموعة Alphabet، قد أطلقت النسخة الأحدث من Gemini في نوفمبر، مشيرة إلى تقدّم Gemini 3 على عدد من المؤشرات القياسية في أداء نماذج الذكاء الاصطناعي.

وقال ألتمان في مقابلة مع "سي إن بي سي"، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب آيغر: "تأثير Gemini 3 على معاييرنا كان أقل مما كنا نتوقع".

وأعلنت ديزني يوم الخميس أنها تستثمر مليار دولار في "أوبن إيه آي"، وستتيح للشركة استخدام شخصيات من عالم Star Wars وPixar وMarvel داخل مولّد الفيديوهات Sora.

وأوضحت OpenAI، المدعومة من مايكروسوفت، أنها لا تخطط حالياً لإيقاف نماذج GPT-5.1 وGPT-5 وGPT-4.1 في واجهة برمجة التطبيقات (API).

وسيبدأ طرح نسخ GPT-5.2 Instant وThinking وPro على ChatGPT ابتداءً من اليوم، على أن تكون متاحة أولاً للمشتركين في الخطط المدفوعة.
