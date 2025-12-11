OpenAI تطلق GPT‑5.2 بعد حالة "إنذار أحمر"

أطلقت شركة OpenAI اليوم نموذجها الجديد GPT-5.2 للذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن أفادت تقارير بأن الرئيس التنفيذي أصدر مطلع ديسمبر "إنذاراً أحمر" داخل الشركة، أدى إلى إيقاف مشاريع غير أساسية وإعادة توجيه الفرق لتسريع عملية التطوير، وذلك في سياق المنافسة مع نموذج Gemini 3 من .



وقالت الشركة في بيان إن GPT-5.2 يقدّم تحسينات في الذكاء العام والبرمجة وفهم السياقات الطويلة، مضيفة أن النموذج الجديد سيتيح قيمة اقتصادية أكبر للمستخدمين بفضل قدرته الأفضل على إعداد الجداول البيانية، وبناء العروض التقديمية، والتعامل مع المشاريع المعقدة متعددة الخطوات.



وكانت غوغل، التابعة لمجموعة Alphabet، قد أطلقت النسخة الأحدث من Gemini في نوفمبر، مشيرة إلى تقدّم Gemini 3 على عدد من المؤشرات القياسية في أداء نماذج .



وقال ألتمان في مقابلة مع " بي سي"، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة بوب آيغر: "تأثير Gemini 3 على معاييرنا كان أقل مما كنا نتوقع".



وأعلنت ديزني يوم الخميس أنها تستثمر مليار دولار في " "، وستتيح للشركة استخدام شخصيات من عالم Star Wars وPixar وMarvel داخل مولّد الفيديوهات Sora.



وأوضحت OpenAI، المدعومة من ، أنها لا تخطط حالياً لإيقاف نماذج GPT-5.1 وGPT-5 وGPT-4.1 في واجهة برمجة التطبيقات (API).



وسيبدأ طرح نسخ GPT-5.2 Instant وThinking وPro على ChatGPT ابتداءً ، على أن تكون متاحة أولاً للمشتركين في الخطط المدفوعة.

