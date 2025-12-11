آبل تواجه قيوداً جديدة على رسوم مشتريات التطبيقات بعد حكم استئناف أمريكي

نجحت شركة آبل في إقناع محكمة استئناف أميركية بإلغاء أجزاء من أمر قضائي كان يلزمها بإجراء تغييرات على لتعزيز المنافسة، لكنها فشلت في إسقاط قرار قضائي أوسع نطاقاً ضدها.



الأميركية للدائرة التاسعة في سان قضت بأن بعض أجزاء قرار صدر في نيسان الماضي، واتُّهمت فيه آبل بازدراء المحكمة بسبب انتهاك حكم سابق، جاءت “فضفاضة” ويجب تعديلها. ومع ذلك، أبقت المحكمة على الجزء الأكبر من قرار الإدانة ورفضت إلغاء أمر قضائي سابق ضد الشركة.



وعدّلت هيئة القضاة الثلاثة الجزء المتعلق بمنع آبل من فرض أي عمولة أو رسوم على المشتريات التي تتم خارج منصتها، مشيرةً إلى أن على القاضية تعديل هذا الجزء.



وكانت Epic Games قد رفعت الدعوى عام 2020 بهدف الحد من سيطرة آبل على عمليات الشراء داخل التطبيقات العاملة بنظام iOS وطريقة توزيعها للمستخدمين. ورغم أن آبل كسبت معظم نقاط القضية، أُلزمت في حكم عام 2021 بالسماح للمطورين بإضافة روابط داخل التطبيقات توجه المستخدمين إلى وسائل شراء بديلة.



أزالت آبل بعض القيود لكنها فرضت أخرى جديدة، بينها عمولة بنسبة 27% على المشتريات التي تتم خارج متجر التطبيقات خلال سبعة أيام من نقر المستخدم على الرابط، مقارنة بعمولة 30% على المشتريات داخل المتجر. واعتبرت Epic أن هذه الخطوة تتحايل على الحكم السابق وطلبت من المحكمة معاقبة آبل بتهمة .



وفي نيسان الماضي، رأت القاضية روجرز أن آبل خالفت حكم 2021 وأصدرت قراراً جديداً يمنع فرض أي عمولة على المشتريات خارج التطبيق، كما أحالت الشركة إلى الادعاء للنظر في احتمال توجيه تهمة ازدراء جنائي.



واحتجّت آبل أمام محكمة بأن القرار الجديد وسّع نطاق الحكم الأصلي بشكل غير قانوني، لكن المحكمة رفضت حججها، مؤكدة أن الأمر القضائي لا يقتصر تطبيقه على Epic Games وحدها.

