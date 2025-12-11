تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آبل تواجه قيوداً جديدة على رسوم مشتريات التطبيقات بعد حكم استئناف أمريكي

Lebanon 24
11-12-2025 | 16:38
A-
A+
Doc-P-1453923-639010932634782016.jpg
Doc-P-1453923-639010932634782016.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نجحت شركة آبل في إقناع محكمة استئناف أميركية بإلغاء أجزاء من أمر قضائي كان يلزمها بإجراء تغييرات على متجر التطبيقات لتعزيز المنافسة، لكنها فشلت في إسقاط قرار قضائي أوسع نطاقاً ضدها.

محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو قضت بأن بعض أجزاء قرار صدر في نيسان الماضي، واتُّهمت فيه آبل بازدراء المحكمة بسبب انتهاك حكم سابق، جاءت “فضفاضة” ويجب تعديلها. ومع ذلك، أبقت المحكمة على الجزء الأكبر من قرار الإدانة ورفضت إلغاء أمر قضائي سابق ضد الشركة.

وعدّلت هيئة القضاة الثلاثة الجزء المتعلق بمنع آبل من فرض أي عمولة أو رسوم على المشتريات التي تتم خارج منصتها، مشيرةً إلى أن على القاضية تعديل هذا الجزء.

وكانت Epic Games قد رفعت الدعوى عام 2020 بهدف الحد من سيطرة آبل على عمليات الشراء داخل التطبيقات العاملة بنظام iOS وطريقة توزيعها للمستخدمين. ورغم أن آبل كسبت معظم نقاط القضية، أُلزمت في حكم عام 2021 بالسماح للمطورين بإضافة روابط داخل التطبيقات توجه المستخدمين إلى وسائل شراء بديلة.

أزالت آبل بعض القيود لكنها فرضت أخرى جديدة، بينها عمولة بنسبة 27% على المشتريات التي تتم خارج متجر التطبيقات خلال سبعة أيام من نقر المستخدم على الرابط، مقارنة بعمولة 30% على المشتريات داخل المتجر. واعتبرت Epic أن هذه الخطوة تتحايل على الحكم السابق وطلبت من المحكمة معاقبة آبل بتهمة ازدراء القضاء.

وفي نيسان الماضي، رأت القاضية إيفون غونزاليس روجرز أن آبل خالفت حكم 2021 وأصدرت قراراً جديداً يمنع فرض أي عمولة على المشتريات خارج التطبيق، كما أحالت الشركة إلى الادعاء الفيدرالي للنظر في احتمال توجيه تهمة ازدراء جنائي.

واحتجّت آبل أمام محكمة الاستئناف بأن القرار الجديد وسّع نطاق الحكم الأصلي بشكل غير قانوني، لكن المحكمة رفضت حججها، مؤكدة أن الأمر القضائي لا يقتصر تطبيقه على Epic Games وحدها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
آبل تطلق واجهة ويب جديدة لمتجر التطبيقات
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 02:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: مستعدون لفرض رسوم على الصين بسبب مشتريات النفط الروسي
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 02:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل.. 4 تطبيقات احترافية جديدة إلى أجهزة آيباد
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 02:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: محكمة استئناف أمريكية تسمح لترمب بإرسال الحرس الوطني إلى مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 02:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24

محكمة الاستئناف

متجر التطبيقات

الاستئناف

فرانسيسكو

الفيدرالي

غونزاليس

فرانسيس

القضاء

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2025-12-11
Lebanon24
16:32 | 2025-12-11
Lebanon24
16:26 | 2025-12-11
Lebanon24
15:42 | 2025-12-11
Lebanon24
15:22 | 2025-12-11
Lebanon24
13:41 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24