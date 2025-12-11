عودة الهواتف المخصّصة للألعاب؟ أيانيو تكشف عن Pocket Play بتصميم مميز!

تستعد شركة أيانيو AYANEO، المتخصصة في أجهزة الألعاب المحمولة، لدخول عالم الهواتف الذكية عبر إطلاق جهازها الأول Pocket Play، الذي يعيد إلى الذاكرة تصميم هاتف Sony Xperia Play الذي طرح عام 2011.

وبحسب تقرير نشره موقع gsmarena، يأتي هاتف Pocket Play بفكرة مختلفة عن هواتف الألعاب الحديثة، إذ يعتمد على وحدة تحكم منزلقة تنكشف بمجرد تحريك الواجهة الأمامية، لتظهر أزرار D-pad وأزرار ABXY، إضافة إلى لوحتي لمس تعملان كعصا تحكم افتراضية.

تصميم موجَّه للاعبين

الهاتف يضم أيضًا:

أزرار كتف L1 وL2 وR1 وR2

كاميرتين خلفيتين

مكبرات صوت ستيريو

منفذ USB-C

وسيُطرح بلونين: الأسود والأبيض، مع توقعات بأن يعمل بنظام أندرويد.

ورغم عدم كشف أيانيو عن المواصفات التقنية أو السعر حتى الآن، تشير الصور الأولية إلى أن التصميم راقٍ ويحمل هوية أجهزة الألعاب المحمولة بوضوح.

وأكدت الشركة أن هاتف Pocket Play سيُعرض قريبًا ضمن حملة تمويل على منصة Kickstarter تمهيدًا لطرحه رسميًا في الأسواق.