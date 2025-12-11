تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

عودة الهواتف المخصّصة للألعاب؟ أيانيو تكشف عن Pocket Play بتصميم مميز!

Lebanon 24
11-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1453941-639010980005539686.webp
Doc-P-1453941-639010980005539686.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

تستعد شركة أيانيو AYANEO، المتخصصة في أجهزة الألعاب المحمولة، لدخول عالم الهواتف الذكية عبر إطلاق جهازها الأول Pocket Play، الذي يعيد إلى الذاكرة تصميم هاتف Sony ericsson Xperia Play الذي طرح عام 2011.

وبحسب تقرير نشره موقع gsmarena، يأتي هاتف Pocket Play بفكرة مختلفة عن هواتف الألعاب الحديثة، إذ يعتمد على وحدة تحكم منزلقة تنكشف بمجرد تحريك الواجهة الأمامية، لتظهر أزرار D-pad وأزرار ABXY، إضافة إلى لوحتي لمس تعملان كعصا تحكم افتراضية.

تصميم موجَّه للاعبين

الهاتف يضم أيضًا:

  • أزرار كتف L1 وL2 وR1 وR2

  • كاميرتين خلفيتين

  • مكبرات صوت ستيريو

  • منفذ USB-C
    وسيُطرح بلونين: الأسود والأبيض، مع توقعات بأن يعمل بنظام أندرويد.

ورغم عدم كشف أيانيو عن المواصفات التقنية أو السعر حتى الآن، تشير الصور الأولية إلى أن التصميم راقٍ ويحمل هوية أجهزة الألعاب المحمولة بوضوح. 

وأكدت الشركة أن هاتف Pocket Play سيُعرض قريبًا ضمن حملة تمويل على منصة Kickstarter تمهيدًا لطرحه رسميًا في الأسواق.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لهواة التصوير... هاتف مميز جديد من vivo
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 08:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة Fortnite إلى متجر Google Play في الولايات المتحدة بعد قرار قضائي
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 08:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة ZTE تطلق واحدا من أفضل الهواتف وأكثرها تميزا
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 08:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تكشف عن تصميم AOD مطوّر لساعة بيكسل ووتش
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 08:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24

ericsson

درويد

برات

ميرت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
01:22 | 2025-12-12
Lebanon24
00:38 | 2025-12-12
Lebanon24
23:29 | 2025-12-11
Lebanon24
16:38 | 2025-12-11
Lebanon24
16:35 | 2025-12-11
Lebanon24
16:32 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24