تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"واتساب" تتجه لإطلاق مجموعة من الميزات الجديدة
Lebanon 24
12-12-2025
|
00:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتجه منصة "
واتساب
" لإطلاق مجموعة من الميزات الجديدة في المكالمات والدردشات والحالات والقنوات.
وذكرت الشركة أن التحديث يشمل رسائل المكالمات الفائتة، وملصقات تفاعلية جديدة للحالات، وتحديثات لأداة "
meta ai
" لإنشاء الصور، إضافة إلى إعادة تصميم علامة تبويب الوسائط على نسخة سطح المكتب.
كما أصبح بإمكان "Meta AI" تحويل أي صورة إلى فيديو قصير يمكن مشاركته مباشرة عبر التطبيق.
بخصوص رسائل المكالمات الفائتة، أضاف "واتساب" ميزة تتيح للمستخدمين ترك رسالة صوتية أو مرئية سريعة في حال عدم الرد، وتوضح الشركة أن هذه الخاصية تمكن من تسجيل الرسالة فوراً دون الحاجة إلى رسالة منفصلة بعد انتهاء الاتصال.
وفيما يتعلق بالمحادثات الصوتية، يضيف التحديث الجديد إمكانية التفاعل داخل المحادثة دون مقاطعتها، إذ أصبح بإمكان المستخدمين مشاركة عبارة مثل "هتاف!" أثناء استمرار الحديث.
أما في مكالمات الفيديو الجماعية، فيعمل التطبيق على تمييز المتحدث حتى تتمكن المجموعات من متابعة المحادثات بسهولة أكبر.
وتشهد تقنية إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي من ميتا تحديثاً يعتمد نموذجاً جديداً مطوراً من شركتي "ميدجورني" و"
فلوكس
"، إذ أشارت الشركة إلى أن التطوير يُحسّن جودة الصور المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، كما بات بإمكان "Meta AI" تحويل أي صورة إلى فيديو قصير قابل للمشاركة. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واتساب يقترب من إطلاق ميزة "مسودات الحالة" المنتظرة
Lebanon 24
واتساب يقترب من إطلاق ميزة "مسودات الحالة" المنتظرة
12/12/2025 12:03:53
12/12/2025 12:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب تختبر ميزة جديدة للحد من الرسائل غير المرغوب فيها
Lebanon 24
واتساب تختبر ميزة جديدة للحد من الرسائل غير المرغوب فيها
12/12/2025 12:03:53
12/12/2025 12:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يخطط لإطلاق ميزة اسم المستخدم الاختيارية عام 2026
Lebanon 24
واتساب يخطط لإطلاق ميزة اسم المستخدم الاختيارية عام 2026
12/12/2025 12:03:53
12/12/2025 12:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة "دردشات الطرف الثالث" تصل إلى مستخدمي واتساب
Lebanon 24
ميزة "دردشات الطرف الثالث" تصل إلى مستخدمي واتساب
12/12/2025 12:03:53
12/12/2025 12:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
meta ai
فلوكس
كاني
دمين
تابع
قد يعجبك أيضاً
Xiaomi تطلق هاتفا بمواصفات ممتازة
Lebanon 24
Xiaomi تطلق هاتفا بمواصفات ممتازة
05:00 | 2025-12-12
12/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برمجية خبيثة جديدة تهدد الهاتف.. وتطالب بفدية
Lebanon 24
برمجية خبيثة جديدة تهدد الهاتف.. وتطالب بفدية
04:06 | 2025-12-12
12/12/2025 04:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ" تطلق هاتفها الجديد في كوريا الجنوبية
Lebanon 24
سامسونغ" تطلق هاتفها الجديد في كوريا الجنوبية
02:46 | 2025-12-12
12/12/2025 02:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات حاسب itel VistaTab الجديد
Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات حاسب itel VistaTab الجديد
02:24 | 2025-12-12
12/12/2025 02:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ديزني تستثمر مليار دولار في شركة أوبن أيه.آي
Lebanon 24
ديزني تستثمر مليار دولار في شركة أوبن أيه.آي
01:22 | 2025-12-12
12/12/2025 01:22:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
13:34 | 2025-12-11
11/12/2025 01:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
11:21 | 2025-12-11
11/12/2025 11:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات استخباراتية.. هذه خطة إسرائيل في جنوب لبنان
Lebanon 24
معلومات استخباراتية.. هذه خطة إسرائيل في جنوب لبنان
12:00 | 2025-12-11
11/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:00 | 2025-12-12
Xiaomi تطلق هاتفا بمواصفات ممتازة
04:06 | 2025-12-12
برمجية خبيثة جديدة تهدد الهاتف.. وتطالب بفدية
02:46 | 2025-12-12
سامسونغ" تطلق هاتفها الجديد في كوريا الجنوبية
02:24 | 2025-12-12
إليكم أبرز مواصفات حاسب itel VistaTab الجديد
01:22 | 2025-12-12
ديزني تستثمر مليار دولار في شركة أوبن أيه.آي
23:29 | 2025-12-11
رغم المساعي الأميركية للحد من تطورهما.. هواوي وSMIC تقودان طفرة الصين في صناعة الرقائق الإلكترونية
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
12/12/2025 12:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
12/12/2025 12:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
12/12/2025 12:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24