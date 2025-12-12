تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

"واتساب" تتجه لإطلاق مجموعة من الميزات الجديدة

Lebanon 24
12-12-2025 | 00:38
تتجه منصة "واتساب" لإطلاق مجموعة من الميزات الجديدة في المكالمات والدردشات والحالات والقنوات.

وذكرت الشركة أن التحديث يشمل رسائل المكالمات الفائتة، وملصقات تفاعلية جديدة للحالات، وتحديثات لأداة "meta ai" لإنشاء الصور، إضافة إلى إعادة تصميم علامة تبويب الوسائط على نسخة سطح المكتب.

كما أصبح بإمكان "Meta AI" تحويل أي صورة إلى فيديو قصير يمكن مشاركته مباشرة عبر التطبيق.
 
بخصوص رسائل المكالمات الفائتة، أضاف "واتساب" ميزة تتيح للمستخدمين ترك رسالة صوتية أو مرئية سريعة في حال عدم الرد، وتوضح الشركة أن هذه الخاصية تمكن من تسجيل الرسالة فوراً دون الحاجة إلى رسالة منفصلة بعد انتهاء الاتصال.

وفيما يتعلق بالمحادثات الصوتية، يضيف التحديث الجديد إمكانية التفاعل داخل المحادثة دون مقاطعتها، إذ أصبح بإمكان المستخدمين مشاركة عبارة مثل "هتاف!" أثناء استمرار الحديث.

أما في مكالمات الفيديو الجماعية، فيعمل التطبيق على تمييز المتحدث حتى تتمكن المجموعات من متابعة المحادثات بسهولة أكبر.

وتشهد تقنية إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي من ميتا تحديثاً يعتمد نموذجاً جديداً مطوراً من شركتي "ميدجورني" و"فلوكس"، إذ أشارت الشركة إلى أن التطوير يُحسّن جودة الصور المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، كما بات بإمكان "Meta AI" تحويل أي صورة إلى فيديو قصير قابل للمشاركة. (إرم نيوز) 
