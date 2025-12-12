إليكم أبرز مواصفات حاسب itel VistaTab الجديد

أعلنت itel هذا العام عن مجموعة مميزة من الأجهزة الذكية، من بينها حاسب VistaTab 30 Pro الذي حصل على مواصفات وميزات ممتازة وعملية.

وحصل الحاسب على هيكل بسماكة 7 ملم، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وشاشته جاءت من نوع IPS LCD بمقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، أبعادها "16:10"، كثافتها 172 بيكسل/الإنش تقريبا، كما زوّد الجهاز بلوحة مفاتيح خارجية لتسهيل المراسلة وكتابة رسائل البريد الإلكتروني.



ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-14"، ومعالج Mediatek Helio G99 Ultimate، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وأتت كاميرته الأساسية بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 ، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.



وزوّد الحاسب أيضا بمنفذ USB Type-C، ومكبري صوت عاليي الأداء، وتقنية 5.2 لنقل الملفات والاقتران بالأجهزة الإلكترونية الأخرى، وبطارية بسعة 10000 ميلي امبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط. (روسيا اليوم)