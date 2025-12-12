تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

إليكم أبرز مواصفات حاسب itel VistaTab الجديد

Lebanon 24
12-12-2025 | 02:24
أعلنت itel هذا العام عن مجموعة مميزة من الأجهزة الذكية، من بينها حاسب VistaTab 30 Pro الذي حصل على مواصفات وميزات ممتازة وعملية.
 
وحصل الحاسب على هيكل بسماكة 7 ملم، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وشاشته جاءت من نوع IPS LCD بمقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، أبعادها "16:10"، كثافتها 172 بيكسل/الإنش تقريبا، كما زوّد الجهاز بلوحة مفاتيح خارجية لتسهيل المراسلة وكتابة رسائل البريد الإلكتروني.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-14"، ومعالج Mediatek Helio G99 Ultimate، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
 
وأتت كاميرته الأساسية بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

وزوّد الحاسب أيضا بمنفذ USB Type-C، ومكبري صوت عاليي الأداء، وتقنية bluetooth 5.2 لنقل الملفات والاقتران بالأجهزة الإلكترونية الأخرى، وبطارية بسعة 10000 ميلي امبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط. (روسيا اليوم) 
