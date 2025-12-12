تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
إليكم أبرز مواصفات حاسب itel VistaTab الجديد
Lebanon 24
12-12-2025
|
02:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت itel هذا العام عن مجموعة مميزة من الأجهزة الذكية، من بينها حاسب VistaTab 30 Pro الذي حصل على مواصفات وميزات ممتازة وعملية.
وحصل الحاسب على هيكل بسماكة 7 ملم، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وشاشته جاءت من نوع IPS LCD بمقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، أبعادها "16:10"، كثافتها 172 بيكسل/الإنش تقريبا، كما زوّد الجهاز بلوحة مفاتيح خارجية لتسهيل المراسلة وكتابة رسائل البريد الإلكتروني.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-14"، ومعالج Mediatek Helio G99 Ultimate، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وأتت كاميرته الأساسية بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30
إطارا في الثانية
، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.
وزوّد الحاسب أيضا بمنفذ USB Type-C، ومكبري صوت عاليي الأداء، وتقنية
bluetooth
5.2 لنقل الملفات والاقتران بالأجهزة الإلكترونية الأخرى، وبطارية بسعة 10000 ميلي امبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إليكم أبرز مواصفات الهاتف الجديد من Xiaomi
Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات الهاتف الجديد من Xiaomi
12/12/2025 12:03:59
12/12/2025 12:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات Galaxy S26 Ultra المنتظر
Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات Galaxy S26 Ultra المنتظر
12/12/2025 12:03:59
12/12/2025 12:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات الهاتف المنتظر من ZTE
Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات الهاتف المنتظر من ZTE
12/12/2025 12:03:59
12/12/2025 12:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
صنّف من بين أفضل الحواسب وأكثرها أناقة.. إليكم أبرز ما يميز حاسب Honor المتطور
Lebanon 24
صنّف من بين أفضل الحواسب وأكثرها أناقة.. إليكم أبرز ما يميز حاسب Honor المتطور
12/12/2025 12:03:59
12/12/2025 12:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إطارا في الثانية
روسيا اليوم
bluetooth
روسيا
vista
ابيكس
سوميا
درويد
تابع
قد يعجبك أيضاً
Xiaomi تطلق هاتفا بمواصفات ممتازة
Lebanon 24
Xiaomi تطلق هاتفا بمواصفات ممتازة
05:00 | 2025-12-12
12/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برمجية خبيثة جديدة تهدد الهاتف.. وتطالب بفدية
Lebanon 24
برمجية خبيثة جديدة تهدد الهاتف.. وتطالب بفدية
04:06 | 2025-12-12
12/12/2025 04:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ" تطلق هاتفها الجديد في كوريا الجنوبية
Lebanon 24
سامسونغ" تطلق هاتفها الجديد في كوريا الجنوبية
02:46 | 2025-12-12
12/12/2025 02:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ديزني تستثمر مليار دولار في شركة أوبن أيه.آي
Lebanon 24
ديزني تستثمر مليار دولار في شركة أوبن أيه.آي
01:22 | 2025-12-12
12/12/2025 01:22:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"واتساب" تتجه لإطلاق مجموعة من الميزات الجديدة
Lebanon 24
"واتساب" تتجه لإطلاق مجموعة من الميزات الجديدة
00:38 | 2025-12-12
12/12/2025 12:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
13:34 | 2025-12-11
11/12/2025 01:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
11:21 | 2025-12-11
11/12/2025 11:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات استخباراتية.. هذه خطة إسرائيل في جنوب لبنان
Lebanon 24
معلومات استخباراتية.. هذه خطة إسرائيل في جنوب لبنان
12:00 | 2025-12-11
11/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:00 | 2025-12-12
Xiaomi تطلق هاتفا بمواصفات ممتازة
04:06 | 2025-12-12
برمجية خبيثة جديدة تهدد الهاتف.. وتطالب بفدية
02:46 | 2025-12-12
سامسونغ" تطلق هاتفها الجديد في كوريا الجنوبية
01:22 | 2025-12-12
ديزني تستثمر مليار دولار في شركة أوبن أيه.آي
00:38 | 2025-12-12
"واتساب" تتجه لإطلاق مجموعة من الميزات الجديدة
23:29 | 2025-12-11
رغم المساعي الأميركية للحد من تطورهما.. هواوي وSMIC تقودان طفرة الصين في صناعة الرقائق الإلكترونية
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
12/12/2025 12:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
12/12/2025 12:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
12/12/2025 12:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24