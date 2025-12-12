تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ" تطلق هاتفها الجديد في كوريا الجنوبية

Lebanon 24
12-12-2025 | 02:46
أطلقت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات، اليوم الجمعة، هاتف "غالاكسي زد تراي فولد" الثلاثي الطي، وهو الطراز القابل للطي الجديد للشركة، في كوريا الجنوبية.
 
ويبلغ سمك الهاتف الجديد 12.9 مليمترا عند طيه، و3.9 مليمترات عند فتحه بالكامل.
 
ويأتي الجهاز مزودا بشاشة غطاء مقاس 6.5 5ر6 بوصة، على غرار سابقه القابل للطي "غالاكسي زد فولد 7"، مما يسمح للمستخدمين بتكييف الجهاز مع مختلف حالات الاستخدام، وفقا لما ذكرته الشركة.
 
ونقلت الوكالة عن "سامسونغ" القول إن الجهاز سيتوفر أيضا في الصين وتايوان وسنغافورة والولايات المتحدة، على الرغم من أنها لم تؤكد بعد الجدول الزمني التفصيلي لإطلاقه. (سكاي نيوز عربية)
بمواصفات ممتازة.. Lava تطلق هاتفها الجديد
كوريا الجنوبية: اتفاق مع الولايات المتحدة على بناء كوريا لغواصات تعمل بالطاقة النووية
رئيس كوريا الجنوبية: ترامب سيساعد على صنع السلام مع كوريا الشمالية
رئيس كوريا الجنوبية: تغيير سلوك كوريا الشمالية العدواني يتطلب جهودا كبيرة
