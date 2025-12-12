سامسونغ" تطلق هاتفها الجديد في كوريا الجنوبية

أطلقت شركة " " للإلكترونيات، اليوم الجمعة، هاتف "غالاكسي زد تراي فولد" الثلاثي الطي، وهو الطراز القابل للطي الجديد للشركة، في .

ويبلغ سمك الهاتف الجديد 12.9 مليمترا عند طيه، و3.9 مليمترات عند فتحه بالكامل.

ويأتي الجهاز مزودا بشاشة غطاء مقاس 6.5 5ر6 بوصة، على غرار سابقه القابل للطي "غالاكسي زد فولد 7"، مما يسمح للمستخدمين بتكييف الجهاز مع مختلف حالات الاستخدام، وفقا لما ذكرته الشركة.

ونقلت الوكالة عن "سامسونغ" القول إن الجهاز سيتوفر أيضا في وتايوان وسنغافورة والولايات المتحدة، على الرغم من أنها لم تؤكد بعد الجدول التفصيلي لإطلاقه. (سكاي نيوز عربية)