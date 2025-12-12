Xiaomi تطلق هاتفا بمواصفات ممتازة

بدأت Xiaomi بالترويج لهاتفها الجديد الذي سينافس أحدث هواتف أندرويد من حيث السعر والمواصفات.

وحصل هاتف Xiaomi Poco C85 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (173.2/81.1/8) ملم، وزنه 211 غ.



شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (720/1600) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 254 بيكسل/الإنش تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وكاميرته الأساسية جهّزت بعدسة للتصوير العريض بدقة 50 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 ، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.



زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط، وسيطرح في بأسعار تبدأ من 120 تقريبا. (روسيا اليوم)