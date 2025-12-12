تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
Xiaomi تطلق هاتفا بمواصفات ممتازة
Lebanon 24
12-12-2025
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت Xiaomi بالترويج لهاتفها الجديد الذي سينافس أحدث هواتف أندرويد من حيث السعر والمواصفات.
وحصل هاتف Xiaomi Poco C85 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (173.2/81.1/8) ملم، وزنه 211 غ.
شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (720/1600) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 254 بيكسل/الإنش تقريبا.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وكاميرته الأساسية جهّزت بعدسة للتصوير العريض بدقة 50 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30
إطارا في الثانية
، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.
زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط، وسيطرح في
الأسواق العالمية
بأسعار تبدأ من 120
يورو
تقريبا. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بمواصفات ممتازة.. Lava تطلق هاتفها الجديد
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. Lava تطلق هاتفها الجديد
12/12/2025 19:37:56
12/12/2025 19:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات الهاتف الجديد من Xiaomi
Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات الهاتف الجديد من Xiaomi
12/12/2025 19:37:56
12/12/2025 19:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Oppo تستعد لإطلاق هاتف Reno15 الجديد المتميز بمواصفات قوية
Lebanon 24
Oppo تستعد لإطلاق هاتف Reno15 الجديد المتميز بمواصفات قوية
12/12/2025 19:37:56
12/12/2025 19:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنيات وقدرات تصوير ممتازة.. Honor تعلن عن هاتفها الجديد
Lebanon 24
بتقنيات وقدرات تصوير ممتازة.. Honor تعلن عن هاتفها الجديد
12/12/2025 19:37:56
12/12/2025 19:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسواق العالمية
إطارا في الثانية
روسيا اليوم
روسيا
ابيكس
سوميا
درويد
يورو
تابع
قد يعجبك أيضاً
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خمس سنوات من الحظر.. Fortnite متاحة مجددًا على معظم المنصات
Lebanon 24
بعد خمس سنوات من الحظر.. Fortnite متاحة مجددًا على معظم المنصات
10:24 | 2025-12-12
12/12/2025 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أجهزة iPad 2026.. أداء أقوى وتجربة اتصال أسرع للمستخدمين
Lebanon 24
أجهزة iPad 2026.. أداء أقوى وتجربة اتصال أسرع للمستخدمين
08:41 | 2025-12-12
12/12/2025 08:41:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات تنظيف سماعات AirPods
Lebanon 24
خطوات تنظيف سماعات AirPods
07:04 | 2025-12-12
12/12/2025 07:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في الترفيه
Lebanon 24
نيويورك تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في الترفيه
06:11 | 2025-12-12
12/12/2025 06:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
13:34 | 2025-12-11
11/12/2025 01:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
05:30 | 2025-12-12
12/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بحالة إعياء شديدة ودخل إلى المستشفى.. ما الذي كُِشِفَ عن وضع الفنان سعد رمضان الصحيّ؟
Lebanon 24
شعر بحالة إعياء شديدة ودخل إلى المستشفى.. ما الذي كُِشِفَ عن وضع الفنان سعد رمضان الصحيّ؟
16:12 | 2025-12-11
11/12/2025 04:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق للورا شقيقة الممثل جورج خباز بعد تعرّضها لحادث سير... ماذا قالت؟
Lebanon 24
أوّل تعليق للورا شقيقة الممثل جورج خباز بعد تعرّضها لحادث سير... ماذا قالت؟
14:30 | 2025-12-11
11/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:16 | 2025-12-12
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
10:24 | 2025-12-12
بعد خمس سنوات من الحظر.. Fortnite متاحة مجددًا على معظم المنصات
08:41 | 2025-12-12
أجهزة iPad 2026.. أداء أقوى وتجربة اتصال أسرع للمستخدمين
07:04 | 2025-12-12
خطوات تنظيف سماعات AirPods
06:11 | 2025-12-12
نيويورك تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في الترفيه
04:06 | 2025-12-12
برمجية خبيثة جديدة تهدد الهاتف.. وتطالب بفدية
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
12/12/2025 19:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
12/12/2025 19:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
12/12/2025 19:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24