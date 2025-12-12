تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

Xiaomi تطلق هاتفا بمواصفات ممتازة

Lebanon 24
12-12-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1454136-639011377649665424.jpg
Doc-P-1454136-639011377649665424.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت Xiaomi بالترويج لهاتفها الجديد الذي سينافس أحدث هواتف أندرويد من حيث السعر والمواصفات.
 
وحصل هاتف Xiaomi Poco C85 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (173.2/81.1/8) ملم، وزنه 211 غ.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (720/1600) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 254 بيكسل/الإنش تقريبا.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
 
وكاميرته الأساسية جهّزت بعدسة للتصوير العريض بدقة 50 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط، وسيطرح في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 120 يورو تقريبا. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بمواصفات ممتازة.. Lava تطلق هاتفها الجديد
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:37:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات الهاتف الجديد من Xiaomi
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:37:56 Lebanon 24 Lebanon 24
Oppo تستعد لإطلاق هاتف Reno15 الجديد المتميز بمواصفات قوية
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:37:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بتقنيات وقدرات تصوير ممتازة.. Honor تعلن عن هاتفها الجديد
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:37:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الأسواق العالمية

إطارا في الثانية

روسيا اليوم

روسيا

ابيكس

سوميا

درويد

يورو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:47 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
11:16 | 2025-12-12
Lebanon24
10:24 | 2025-12-12
Lebanon24
08:41 | 2025-12-12
Lebanon24
07:04 | 2025-12-12
Lebanon24
06:11 | 2025-12-12
Lebanon24
04:06 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24