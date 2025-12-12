تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
نيويورك تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في الترفيه

Lebanon 24
12-12-2025 | 06:11
تتجه ولاية نيويورك بقوة نحو ضبط استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الترفيه، بعدما أعلنت الحاكمة كاثي هوتشول عن توقيع قانونين جديدين يُلزمان شركات الإنتاج بالكشف عن استخدام الممثلين المُنشئين عبر الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى وضع قواعد صارمة لاستخدام صورة أو اسم أي شخص بعد وفاته.

يركز القانون الأول A8887B (S.8420-A) على الإعلانات، إذ يشترط على الشركات المنتجة توضيح ما إذا كان الإعلان يتضمّن ممثلين اصطناعيين تولدهم خوارزميات الذكاء الاصطناعي.


أما القانون الثاني S.8391 فيُلزم بالحصول على موافقة ورثة الفنان أو ممثليهم القانونيين، إذا جرى استخدام الاسم أو الصورة أو أي شكل مشابه لهم في أعمال تجارية بعد الوفاة.

 
وأكدت الحاكمة، هوتشول أن هذه التشريعات تهدف إلى ضمان شفافية كاملة في استخدام الصور المولّدة بالذكاء الاصطناعي، ومنع أي استغلال غير مصرح به لهوية الفنانين، سواء أثناء حياتهم أو بعدها.
 
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدل في هوليوود حول النسخ الرقمية وتقنيات التزييف العميق، وهي قضايا كانت محورية في إضراب نقابة SAG-AFTRA عام 2023، حيث جرى التأكيد على ضرورة حصول الممثل على موافقة صريحة قبل إنشاء نسخة رقمية منه، بالإضافة إلى تعويضه مالياً عن كل مرة تستخدم فيها هذه النسخة في إنتاج جديد. (اليوم السابع)
