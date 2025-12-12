تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

خطوات تنظيف سماعات AirPods

Lebanon 24
12-12-2025 | 07:04
إذا كنت تخاف تنظيف سماعات AirPods ولكنك منزعج من الأوساخ المتراكمة على العلبة الخاصة بالشحن لأبل وكذلك السماعات نفسها، فإليك بالطريقة الأفضل لتنظيفها دون أن تتلفها وفقا لما ذكره موقع " HowStuffWorks"، فقط عليك أن تجمع أولا أدوات التنظيف البسيطة هذه:

- قطعة قطن جافة
- قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر (مثل قطعة قماش من الألياف الدقيقة)
- زجاجة من كحول أيزوبروبيل بتركيز 70% متوفرة في أي صيدلية.

أشياء يجب تجنبها عند تنظيف سماعات AirPods
1- لا تغمر أو تُمرر أي جزء من الجهاز في الماء أبدًا.
2- لا تستخدم أي أدوات حادة أو مواد كاشطة لتنظيف سماعات AirPods.
3-  لا تستخدم مناديل مطهرة على منطقة شبكة السماعة، لا بأس من استخدامها بحذر على الأسطح الخارجية.
4- لا تضع أي شيء في منافذ الشحن أبدًا، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف نقاط التلامس المعدنية للشحن.

كيفية تنظيف سماعات AirPods
1. استخدم قطعة القطن لتنظيف شبكات السماعة والميكروفون برفق، تنصح بعض المصادر باستخدام أداة دقيقة، مثل عود أسنان أو دبوس، لكن أبل لا تنصح بذلك.
2. استخدم قطعة القماش لإزالة الأوساخ والغبار برفق من باقي سطح سماعات AirPod، إذا كانت لديك فرشاة مضادة للكهرباء الساكنة (وهي أداة عملية لتنظيف الأجهزة الإلكترونية بأمان)، فهذا خيار جيد آخر.
3.  في حال تلوث سماعات AirPods بشيء قد يُلطخها أو يُتلفها (مثل الشامبو أو العطور أو المنظفات أو الأطعمة الحمضية)، فمن الضروري اتخاذ خطوة إضافية، بلّل قطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة خالية من الوبر بالماء وامسح المناطق الملوثة برفق ثم جففها بقطعة قماش جافة.
4. لا تستخدم سماعات AirPods أو تضعها في علبة الشحن حتى تجف تمامًا.
5. تتميز سماعات AirPods Pro أيضًا بأطراف سيليكون تغطي سماعات الأذن، يجب تنظيف هذه الأطراف أيضًا. انزع أطراف الأذن هذه، ثم اشطفها بالماء، ولا تستخدم أي نوع من المنظفات أو الصابون، وجففها، ثم أعد تركيبها فقط بعد أن تجف تمامًا.

كيفية تنظيف علبة AirPods
 
1. باستخدام قطعة قماش جافة مرة أخرى، امسح علبة الشحن برفق، إذا كانت بحاجة إلى مزيد من القوة، أضف كمية صغيرة جدًا من كحول الأيزوبروبيل إلى قطعة القماش، ثم نظفها، أو استخدم منديلًا معقمًا، وتجنب دخول أي سائل إلى أي مكان في منافذ الشحن.

2. لا تضع سماعات AirPods في العلبة حتى تجف تمامًا.

3. إذا كان موصل Lightning يحتوي على أي نوع من الأوساخ، فاستخدم فرشاة ناعمة الشعيرات (مثل فرشاة أسنان قديمة) نظيفة وجافة لتنظيفها برفق.
(اليوم السابع)
