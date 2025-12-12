أجهزة iPad 2026.. أداء أقوى وتجربة اتصال أسرع للمستخدمين

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

Lebanon 24
12-12-2025 | 08:41
تستعد شركة آبل للعام المقبل بمجموعة من أجهزة iPad الجديدة، حيث تشير التسريبات إلى إطلاق جهاز iPad أساسي بمعالج A19 لأول مرة، وجهاز iPad Air مزودًا بشريحة M4 عالية الأداء، ومن المتوقع أن تأتي كلا الطرازين مزودين بشريحة الشبكات اللاسلكية N1 الجديدة، لتقديم تجربة اتصال أسرع ودعم تقنيات Wi-Fi 7 وBluetooth 6.

وفقًا للتقارير، سيأتي جهاز iPad الأساسي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 جيجابايت، مقارنةً بـ 6 جيجابايت في الطراز الحالي، ما يمنحه أداء أقرب للطرازات المتميزة ، كما سيحافظ التصميم والشاشة والكاميرا على مواصفات الجيل الحالي، ما يجعله خيارًا قويًا للمستخدمين الذين يبحثون عن توازن بين السعر والأداء.

من جهة أخرى، سيحصل جهاز iPad Air على ترقية مهمة بمعالج M4، مع الاحتفاظ بمواصفات الشاشة والكاميرا الحالية، ولكنه سيستفيد أيضًا من شريحة الشبكات N1 لتجربة اتصال أسرع وأكثر استقرارًا، هذه الترقيات تشير، إلى أن أجهزة iPad القادمة ستقترب أكثر من الطرازات المتميزة، وتكون جاهزة لمستقبل Apple Intelligence.

ومن المتوقع، أن تعلن آبل عن هذه الأجهزة رسميًا خلال النصف الأول من عام 2026، لتقدم للمستخدمين مزايا جديدة تجعل تجربة استخدام iPad أكثر سلاسة وكفاءة من أي وقت مضى. (اليوم السابع)
