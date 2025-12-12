تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
بعد خمس سنوات من الحظر.. Fortnite متاحة مجددًا على معظم المنصات

Lebanon 24
12-12-2025 | 10:24
بعد سنوات من المعارك القضائية، أعلنت شركة Epic Games رسميًا عن عودة لعبة Fortnite إلى متجر Google Play في الولايات المتحدة، لتطوي بذلك فصلًا طويلًا من الخلافات المتعلقة بسياسات الدفع وأنظمة المتاجر الرقمية، وبعودة اللعبة إلى أجهزة android، تصبح فورتنايت متاحة مجددًا على معظم المنصات بعد غياب استمر خمس سنوات.
 
بدأت الأزمة عام 2020 عندما رفعت Epic دعوى ضد كل من غوغل وآبل تتهمهما بممارسات احتكارية تفرض قيودًا على طرق الدفع داخل التطبيقات، وعلى مدى السنوات التالية، حققت Epic عدة انتصارات قانونية، كان آخرها التوصل إلى تسوية مع غوغل في تشرين الثاني 2025، تضمنت تعديلًا للأحكام المتعلقة برسوم المطورين ونظم معالجة المدفوعات.
 
ولم تختلف الأحداث كثيرًا مع آبل، إذ أصدرت محكمة أمريكية حكمًا فى مايو يلزم الشركة بالسماح للمطورين باستخدام أنظمة دفع خارج متجرها دون فرض عمولات إضافية، وبعد جولات من الشد والجذب، عادت فورتنايت أيضًا إلى نظام iOS في الولايات المتحدة.

عودة اللعبة لمنصات آبل وغوغل تمثل خطوة كبيرة نحو إنهاء أعوام من التوتر، وتعيد الملايين من اللاعبين إلى التجربة الكاملة للعبة الأشهر في عالم الباتل رويال. (اليوم السابع)
