بعد خمس سنوات من الحظر.. Fortnite متاحة مجددًا على معظم المنصات

من المعارك القضائية، أعلنت شركة Epic Games رسميًا عن عودة لعبة Fortnite إلى متجر Google Play في ، لتطوي بذلك فصلًا طويلًا من الخلافات المتعلقة بسياسات الدفع وأنظمة المتاجر الرقمية، وبعودة اللعبة إلى أجهزة ، تصبح فورتنايت متاحة مجددًا على معظم المنصات بعد غياب استمر خمس سنوات.



بدأت الأزمة عام 2020 عندما رفعت Epic دعوى ضد كل من وآبل تتهمهما بممارسات احتكارية تفرض قيودًا على طرق الدفع داخل التطبيقات، وعلى مدى السنوات التالية، حققت Epic عدة انتصارات قانونية، كان آخرها التوصل إلى تسوية مع غوغل في تشرين الثاني 2025، تضمنت تعديلًا للأحكام المتعلقة برسوم المطورين ونظم معالجة المدفوعات.



ولم تختلف الأحداث كثيرًا مع آبل، إذ أصدرت محكمة أمريكية حكمًا فى يلزم الشركة بالسماح للمطورين باستخدام أنظمة دفع خارج متجرها دون فرض عمولات إضافية، وبعد جولات من الشد والجذب، عادت فورتنايت أيضًا إلى نظام iOS في الولايات المتحدة.



عودة اللعبة لمنصات آبل وغوغل تمثل خطوة كبيرة نحو إنهاء أعوام من التوتر، وتعيد الملايين من اللاعبين إلى التجربة الكاملة للعبة الأشهر في عالم الباتل . (اليوم السابع)

