نيجيريا تتصدر الابتكار في التكنولوجيا مع مؤتمر RegTech Africa 2026

تحت رعاية مكتب النيجيري وبالتعاون مع اللجنة الرئاسية للشمول الاقتصادي والمالي ومجموعة العمل الحكومية ضد غسيل الأموال في (GIABA)، ستستضيف مؤتمر ومعرض RegTech Africa 2026 في قاعة الولائم بمقر الدولة في أبوجا خلال الفترة من 20 إلى 22 2026.



المؤتمر، الذي يحمل شعار "بناء الثقة والبنية التحتية والسياسات من أجل اقتصاد "، يُعد منصة عالمية رئيسية لتشكيل مستقبل الأنظمة المالية الرقمية الموثوقة والتجارة عبر الحدود والابتكار التنظيمي.



سيجمع الحدث قادة الحكومات والجهات التنظيمية والبنوك المركزية ووحدات الاستخبارات المالية والمؤسسات المالية متعددة الجنسيات ورواد التكنولوجيا والمستثمرين لوضع استراتيجيات حول البنية التحتية والحوكمة وأطر الثقة الرقمية لتعزيز مشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي العالمي.



من أبرز فعاليات المؤتمر استضافة بطولة Global Startup World Cup – التحدي الإقليمي، والتي تمنح الشركات الناشئة منصة عالمية لعرض حلولها أمام لجنة تحكيم دولية ومستثمرين وخبراء الصناعة، والفائزون سيتأهلون للمنافسة النهائية في وادي السيليكون على جائزة استثمارية بقيمة مليون دولار.



سيشتمل المؤتمر على حوارات وزارية استراتيجية، جلسات مغلقة للمديرين التنفيذيين، جلسات استثمارية، عروض تكنولوجية، ومنصات للتواصل تهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.



تهدف نيجيريا من خلال هذا الحدث إلى تعزيز ريادتها في وضع المعايير العالمية للثقة والشفافية والتعاون الاقتصادي عبر الحدود، وتسليط الضوء على الابتكار الأفريقي وربطه مباشرة بالاستثمارات والأسواق العالمية.

