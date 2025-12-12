تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

نيجيريا تتصدر الابتكار في التكنولوجيا مع مؤتمر RegTech Africa 2026

Lebanon 24
12-12-2025 | 14:21
تحت رعاية مكتب نائب الرئيس النيجيري وبالتعاون مع اللجنة الرئاسية للشمول الاقتصادي والمالي ومجموعة العمل الحكومية ضد غسيل الأموال في غرب أفريقيا (GIABA)، ستستضيف نيجيريا مؤتمر ومعرض RegTech Africa 2026 في قاعة الولائم بمقر الدولة في أبوجا خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2026.

المؤتمر، الذي يحمل شعار "بناء الثقة والبنية التحتية والسياسات من أجل اقتصاد بلا حدود"، يُعد منصة عالمية رئيسية لتشكيل مستقبل الأنظمة المالية الرقمية الموثوقة والتجارة عبر الحدود والابتكار التنظيمي.

سيجمع الحدث قادة الحكومات والجهات التنظيمية والبنوك المركزية ووحدات الاستخبارات المالية والمؤسسات المالية متعددة الجنسيات ورواد التكنولوجيا والمستثمرين لوضع استراتيجيات حول البنية التحتية والحوكمة وأطر الثقة الرقمية لتعزيز مشاركة أفريقيا الكاملة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

من أبرز فعاليات المؤتمر استضافة بطولة Global Startup World Cup – التحدي الإقليمي، والتي تمنح الشركات الناشئة الأفريقية منصة عالمية لعرض حلولها أمام لجنة تحكيم دولية ومستثمرين وخبراء الصناعة، والفائزون سيتأهلون للمنافسة النهائية في وادي السيليكون على جائزة استثمارية بقيمة مليون دولار.

سيشتمل المؤتمر على حوارات وزارية استراتيجية، جلسات مغلقة للمديرين التنفيذيين، جلسات استثمارية، عروض تكنولوجية، ومنصات للتواصل تهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

تهدف نيجيريا من خلال هذا الحدث إلى تعزيز ريادتها في وضع المعايير العالمية للثقة والشفافية والتعاون الاقتصادي عبر الحدود، وتسليط الضوء على الابتكار الأفريقي وربطه مباشرة بالاستثمارات والأسواق العالمية.
دبي تستضيف مؤتمر "الابتكار في الرعاية الصحية 2025": رؤية لمستقبل الطب
شحادة خلال مؤتمر "Next Generation Lebanon": للتكنولوجيا دور أساسي في دعم الاقتصاد
وزارة التكنولوجيا توقّع اتفاقية تاريخية مع Oracle
صفقة سريّة مع عملاقيْ التكنولوجيا.. ماذا تضمّنت؟
الأسواق العالمية

مجموعة العمل

غرب أفريقيا

نائب الرئيس

الأفريقية

مكتب نائب

بلا حدود

تابع
