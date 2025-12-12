جوجل تطلق أعمق وكيل ذكاء اصطناعي بحثي

أطلقت شركة جوجل نسخة مطورة من وكيلها البحثي Gemini Deep Research، المبني على نموذج Gemini 3 Pro المتطور. وتم تصميم الوكيل الجديد ليس فقط لإنتاج تقارير بحثية، بل لتمكين المطورين من دمج قدرات البحث العميق في تطبيقاتهم عبر واجهة برمجة التطبيقات الجديدة Interactions API.



ويتميز Gemini Deep Research بقدرته على معالجة كميات ضخمة من المعلومات وتنفيذ مهام معقدة تتطلب تحليلًا عميقًا، مثل دراسة السلامة الدوائية والفحص الدقيق للبيانات. وتخطط جوجل لدمج هذا الوكيل في خدماتها مثل Google Search وGoogle Finance وGemini App وNotebookLM.



وقالت الشركة إن النموذج الجديد يركز على تقليل الأخطاء المعرفية ("الهلاوس") التي قد تنتج أثناء اتخاذ قرارات متعددة ومستقلة، وهو ما يمثل تحديًا رئيسيًا للذكاء الاصطناعي في المهام الطويلة والمعقدة.



جاء إطلاق جوجل في نفس اليوم الذي أطلقت فيه OpenAI نموذجها الجديد GPT‑5.2 (Garlic)، والذي تقول الشركة إنه يتفوق على منافسيه، بما في ذلك جوجل، في مجموعة من اختبارات الأداء القياسية.

