Framework ترفع أسعار DDR5 بنسبة 50%

أعلنت شركة Framework Computer رفع أسعار وحدات ذاكرة DDR5 لأجهزة Framework Laptop DIY Edition بنسبة 50%، وذلك بسبب استمرار ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات في السوق العالمية للذاكرة.



وأكدت الشركة أنها ستبقي على الأسعار السابقة للطلبات المسبقة، ولن تطبق التغييرات على الأجهزة المجمعة مسبقًا أو على حواسيب Framework Desktop. كما يمكن للمستخدمين طلب الأجهزة ذاكرة إذا رغبوا في إعادة استخدام وحداتهم الحالية أو شراء ذاكرة من مصدر آخر.



كما عدلت Framework سياسة الإرجاع الخاصة بها لمنع استغلال بعض الأشخاص لشراء الأجهزة مع الذاكرة ثم إرجاع الأجهزة فقط، حيث أصبح من الضروري إرجاع الذاكرة مع أي إرجاع للجهاز DIY.

