غوغل تطلق متصفح Disco الذكي

أعلنت شركة عن إطلاق متصفح ويب تجريبي جديد يُدعى Disco، يدمج بين التصفح التقليدي وقدرات التوليدي. ويأتي المتصفح الجديد مزودًا بأدوات مبتكرة، أبرزها GenTabs، القائمة على نموذج Gemini 3، والتي تتيح إنشاء تطبيقات ويب تفاعلية وفقًا لما يشاهده المستخدم، مع إمكانية تصميم تطبيقات ديناميكية باستخدام نصوص بسيطة.

ويُتاح المتصفح حاليًا عبر مختبرات غوغل، مع إصدار أول خاص بنظام macOS، ويعتبر المتصفح "أداة اكتشاف" وفقًا لغوغل، تختلف عن متصفحات الذكاء الاصطناعي المستقلة الأخرى. ويُبنى Disco على منصة Chromium، بحيث يشبه Google Chrome، لكنه يتضمن أدوات مساعدة ذكية مدمجة خلال تجربة التصفح.

تتيح ميزة GenTabs للمستخدمين الحصول على تطبيقات ويب مخصصة بشكل تلقائي، استنادًا إلى علامات التبويب المفتوحة والبحث السابق والتعليمات المقدمة. على سبيل المثال، يمكنها إنشاء مخطط سفر شخصي عند التخطيط للرحلات، أو واجهة لتخطيط الوجبات عند تصفح وصفات الطعام، مع جمع المعلومات من مصادر متعددة بشكل متكامل.

كما يمكن تعديل التطبيقات المولدة وتحسينها عبر حوار نصي، أو تعديل التخطيطات، أو إضافة معلومات جديدة، أو تغيير تنسيقات لتناسب المستخدم.

وغوغل فتحت قائمة انتظار لتجربة Disco، مع اقتصار الإصدار الأول على مستخدمي macOS، مؤكدة أن المتصفح لا يزال في مرحلة تجريبية، وقد تظهر بعض خصائصه بشكل غير متوقع أثناء التطوير.