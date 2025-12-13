تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

شركة صينية ستُنافس ChatGPT.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-12-2025 | 04:00
تعمل شركة Xiaomi الصينية على تطوير مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي لمنافسة ChatGPT.

وبحسب موقع "ITHome" فإن المساعد الذكي "Mi Chat"  وبرمجياته الجديدة ستظهر القدرات المتزايدة للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث ستكون متاحة في أجهزة وخدمات Xiaomi المختلفة، وسيعمل المساعد على أساس النموذج اللغوي الكبير "MiMo-7B-RL" الذي أطلقته الشركة في وقت سابق هذا العام.

وأشار الموقع إلى أن المساعد الذكي الجديد سيكون منافسا قويا لـ ChatGPT، موضحا أن النموذج تفوق على المنافسين رغم احتوائه على عدد أقل من المعلمات (7 مليارات فقط)، حيث أظهر أداء أفضل من نموذج "o1-mini" من "OpenAI" ونموذج "Qwen QwQ-32B-Preview" من "علي بابا" في الاختبارات الأساسية.

ولفت الموقع إلى أن رئيس شركة Xiaomi كان قد صرح سابقا باستثمار الشركة مبالغ كبيرة في تطوير الذكاء الاصطناعي على خلال العام الجاري، كما كشف أن هدف مهندسي الشركة يتمثل في الدمج العميق للشبكات العصبية مع العالم المادي.

وتوقع الخبراء في الموقع أن يتم الإعلان عن مساعد "Mi Chat" بشكل رسمي خلال مؤتمر Xiaomi 2025 Human Car Home Ecosystem Partner Conference المقرر عقده في بكين في 17 كانون الأول الجاري.
