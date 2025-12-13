تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
شركة أميركية ناشئة تتحدى ماسك لإحياء "تويتر"!
Lebanon 24
13-12-2025
|
01:00
تجهد شركة أميركية ناشئة لإطلاق منصة اجتماعية جديدة تستعيد الوظائف والهوية الأصلية لشبكة "
تويتر
" قبل استحواذ الملياردير
إيلون ماسك
عليها.
وقدمت الشركة المسماة "عملية الطائر الأزرق" (Operation Bluebird) ومقرها ولاية فرجينيا الأميركية التماسا رسميا للمكتب الأميركي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO) تطلب فيه الموافقة
على استعادة
العلامة التجارية "تويتر" المهجورة، بحسب وصفها.
يأتي ذلك بعد قيام
ماسك
بإعادة تسمية المنصة إلى "إكس" (X) في
تموز
2023، وذلك بعد تسعة أشهر من استحواذه عليها في صفقة قيمتها 44 مليار دولار.
ورغم أن الشركة ما تزال تمتلك نطاق Twitter.com (الذي يحول تلقائيا إلى X.com)، فإنها أزالت جميع الشعارات والإشارات المرئية والرمزية للعلامة التجارية القديمة عبر الإنترنت، بما في ذلك تغيير المصطلحات المرتبطة بالطيور، فمثلا أصبح برنامج التحقق من الحقائق "Birdwatch" يعرف الآن باسم "Community Notes".
