Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

موسوعة تعليمية مُتاحة للجميع مجانا عبر هذا التطبيق

Lebanon 24
13-12-2025 | 02:00
كشفت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية أن موسوعة الإنترنت RUWIKI أصبحت متاحة لمستخدمي تطبيق المراسلة الوطني الروسي "ماكس" وذلك ضمن إطار خدمة الاتصالات والمعلومات الروسية "سفيروم".

وأوضحت الصحيفة أن الموسوعة ستساعد الطلاب، والأساتذة، والمعلمين، والتلاميذ، وأولياء أمورهم في الحصول على إجابات سريعة وموسعة على الأسئلة التعليمية. وللاستفادة من الموسوعة، يحتاج المستخدمون إلى اختيار أداة "الخدمات" داخل خدمة "سفيروم" وتشغيل روبوت الدردشة "مساعد RUWIKI".

وقال المدير العام للموسوعة، فلاديمير ميديكو، إن دمج "مساعد RUWIKI" يمثل وسيلة سهلة ومريحة للحصول على إجابة دقيقة لأي سؤال تعليمي، مع توفير مرشحات عمرية إضافية وآليات لحماية المستخدمين. 


