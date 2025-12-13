تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

من بينها التحكم في الأجهزة.. ميزات لا تعرفونها في ساعة أبل

Lebanon 24
13-12-2025 | 03:00
تُعتبر ساعة أبل الذكية أكثر تنوعًا وإفادة مما يعتقد كثير من المستخدمين.  إليكم 5 ميزات غير معروفة أو غير مستخدمة بشكل واسع، قد تضيف قيمة حقيقية لتجربتك اليومية مع الساعة.

التحكم في الأجهزة 
لا يقتصر دور ساعة أبل على عرض الوقت والإشعارات فقط، بل يمكن أن تصبح جهاز تحكم عن بعد في أشياء متعددة.

تتيح لك تطبيقات مثل Remote التحكم في Apple TV بسهولة عبر لمسات على الشاشة، مما يسمح لك بإيقاف الفيلم، أو تعديل الصوت، أو التنقل بين التطبيقات، دون الحاجة إلى جهاز التحكم التقليدي. 

تتبع نومك 
قد يعرف الكثيرون أن ساعة أبل يمكنها تتبع النشاط البدني، لكن ليس الجميع يدرك مدى قدرة الساعة على تحليل النوم.

تستطيع ساعة أبل قياس مراحل نومك المختلفة، بما في ذلك مدة النوم العميق ومرحلة الـ REM، وتقديم تقارير تساعدك على فهم جودة نومك.

مساعدتك أثناء السفر
يمكن أن تصبح ساعة أبل مساعد سفر فعالاً بطرق لا تخطر على البال. ومن أكثر الاستخدامات فائدة إمكانية تخزين بطاقات الصعود على متن الطائرة في تطبيق Wallet واستخدام الساعة لمسحها عند البوابات، بدلاً من البحث عن الهاتف أو الأوراق.

فتح جهاز ماك
يمكن لساعة أبل أن تفتح جهاز ماك تلقائيًا عندما تجلس أمامه، دون الحاجة لإدخال كلمة مرور.

بمجرد أن يرتبط جهازك بالساعة، يتعرف النظام عليك ويفتح الكمبيوتر تلقائيًا. 

ميزات السلامة والطوارئ
ربما تكون هذه واحدة من أهم خواص ساعة أبل التي لم ينتبه لها كثير من المستخدمين.

يمكن للساعة أن تكشف السقوط القوي وتقوم تلقائيًا بالاتصال بخدمات الطوارئ إذا لم يستجب المستخدم بعد لحظة السقوط .(إرم نيوز)
