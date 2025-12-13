ZTE تستعد لإطلاق حاسبها اللوحي الجديد

تستعد ZTE لإطلاق حاسبها اللوحي الجديد الذي يتوقع أن يحقق مبيعات ممتازة بسبب مواصفاته وسعره المنافس.

وحصل حاسب ZTE Pad الجديد على هيكل مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك المتين والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (256.9/168.4/7.7) ملم، وزنه 521 غ، وجهّز بمنفذ لشرائح Nano-SIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

وأتت شاشاته IPS LCD بمقاس 11.0 بوصة، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، كثافتها 206 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Mohs level 4 المضاد للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" ومعالج Unisoc T8100 (6 nm)، ومعالج رسوميات Mali-G57، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت.

حصل على كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل مع مصباح إضاءة بعمل بتقنية LED، وعلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل يمكن استعمالها للتصوير وإجراء مكالمات الفيديو.



زوّد الحاسب بأربعة مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، وأنظمة GPS،GLONASS ،GALILEO ،BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية Li-Ion بسعة 7670 ميلي امبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 21 واط، وسيطرح في الأسواق العلمية قريبا بسعر 230 تقريبا. (روسيا اليوم)