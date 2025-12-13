تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ZTE تستعد لإطلاق حاسبها اللوحي الجديد

Lebanon 24
13-12-2025 | 05:33
A-
A+
Doc-P-1454609-639012261981659645.jpg
Doc-P-1454609-639012261981659645.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد ZTE لإطلاق حاسبها اللوحي الجديد الذي يتوقع أن يحقق مبيعات ممتازة بسبب مواصفاته وسعره المنافس.
 
وحصل حاسب ZTE Pad الجديد على هيكل مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك المتين والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (256.9/168.4/7.7) ملم، وزنه 521 غ، وجهّز بمنفذ لشرائح Nano-SIM للاتصال بالشبكات الخلوية.
 
وأتت شاشاته IPS LCD بمقاس 11.0 بوصة، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، كثافتها 206 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Mohs level 4 المضاد للصدمات والخدوش.
 
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" ومعالج Unisoc T8100 (6 nm)، ومعالج رسوميات Mali-G57، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت.
 
حصل على كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل مع مصباح إضاءة بعمل بتقنية LED، وعلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل يمكن استعمالها للتصوير وإجراء مكالمات الفيديو.

زوّد الحاسب بأربعة مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، وأنظمة GPS،GLONASS ،GALILEO ،BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية Li-Ion بسعة 7670 ميلي امبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 21 واط، وسيطرح في الأسواق العلمية قريبا بسعر 230 يورو تقريبا. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
Oppo تستعد لإطلاق هاتف Reno15 الجديد المتميز بمواصفات قوية
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لهواة التصوير.. ZTE تعلن عن هاتفها الجديد
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات حاسب itel VistaTab الجديد
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ASUS تكشف عن حاسب ROG Strix G18 الجديد
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

مار ال

روسيا

العلم

ابيكس

بلاست

سوميا

درويد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:43 | 2025-12-13
Lebanon24
09:00 | 2025-12-13
Lebanon24
07:15 | 2025-12-13
Lebanon24
04:00 | 2025-12-13
Lebanon24
03:00 | 2025-12-13
Lebanon24
02:00 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24