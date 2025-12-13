4 هواتف آيفون جديدة في 2026

تستعد لإطلاق أربعة طرازات جديدة من هواتف آيفون خلال عام 2026.

ووفقًا للتقارير، فإن أحد هذه الهواتف قد يتم الإعلان عنه في وقت مبكر جدًا من العام، بينما ستتوزع الإصدارات الأخرى على مدار السنة.



وبحسب التسريبات، سيكون هاتف 17e أول الأجهزة التي ترى النور، ومن المتوقع الكشف عنه خلال الربع الأول من 2026.



ويُعد هذا الهاتف نسخة اقتصادية محدثة، تستهدف المستخدمين الباحثين عن تجربة آيفون بسعر أقل مقارنة بالإصدارات الرائدة.

وتشير التوقعات إلى أن سعر الهاتف قد يبدأ من نحو 599 دولارًا أمريكيًا، ما يجعله خيارًا مناسبًا لفئة واسعة من المستخدمين.

وفي خريف 2026، تتجه الأنظار إلى إطلاق هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، وهما الطرازان الأكثر تطورًا في تشكيلة أبل المقبلة.



ومن أبرز التحسينات المتوقعة استخدام معالج جديد يوفر أداءً أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، إلى جانب تحسينات كبيرة في قدرات التصوير.

ومن أبرز مفاجآت عام 2026 المحتملة، إطلاق أبل أول هاتف آيفون قابل للطي. ويُتوقع أن يأتي الجهاز بشاشة داخلية كبيرة وأخرى خارجية أصغر، ليستهدف فئة المستخدمين المهتمين بالأجهزة المبتكرة متعددة الاستخدامات.



ورغم عدم الإعلان الرسمي عن السعر، تشير التقديرات إلى أن الهاتف القابل للطي سيكون من الفئة مرتفعة الثمن، نظرًا للتقنيات الجديدة التي سيعتمدها.

في المقابل، تشير المعلومات إلى أن هاتف iPhone 18 الأساسي قد لا يتم إطلاقه خلال 2026، مع احتمال تأجيله إلى عام 2027. (ارم نيوز)