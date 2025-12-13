تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

قريباً.. Vivo تطلق أحد أفضل هواتفها

Lebanon 24
13-12-2025 | 10:43
تستعد vivo لإطلاق هاتفها الجديد الذي جهزته بمواصفات وتقنيات لينافس أفضل الهواتف المطروحة حاليا.
 
وحصل هاتف vivo S50 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (157.5/74.3/7.6) ملم، وزنه 197 غ.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.59 بوصة، دقة عرضها (1260/2750) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 495 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Diamond Shield المقاوم للصدمات والخدوش.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OriginOS 6، ومعالج Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 735، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
 
كاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، وكاميرته الامامية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 6500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط. (روسيا اليوم) 
