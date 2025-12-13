قريباً.. Vivo تطلق أحد أفضل هواتفها

تستعد vivo لإطلاق هاتفها الجديد الذي جهزته بمواصفات وتقنيات لينافس أفضل الهواتف المطروحة حاليا.

وحصل هاتف vivo S50 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (157.5/74.3/7.6) ملم، وزنه 197 غ.



شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.59 بوصة، دقة عرضها (1260/2750) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 495 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Diamond Shield المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OriginOS 6، ومعالج Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 735، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

كاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، وكاميرته الامامية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K.



زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 6500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط. (روسيا اليوم)