تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بودكاست الذكاء الاصطناعي.. "واشنطن بوست" تحت نار الأخطاء

Lebanon 24
14-12-2025 | 03:14
A-
A+
Doc-P-1454935-639013041025248349.png
Doc-P-1454935-639013041025248349.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق من هذا الأسبوع إطلاق بودكاست "شخصي" مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتيح للمستخدمين اختيار "مضيف" وفق اهتماماتهم، لكن التقارير أشارت إلى أن التجربة سرعان ما تحولت إلى مصدر غضب داخل المؤسسة بسبب أخطاء وُصفت بأنها تمس أساسيات العمل الصحافي.

ونقل موقع "سيمافور" أنه خلال أقل من 48 ساعة على الإطلاق، اشتكى موظفون ومحررون من أن البودكاستات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي ارتكبت أخطاء مثل اختلاق اقتباسات ونسب معلومات بشكل خاطئ. وكتب أحد المحررين على "سلاك": "من المثير للدهشة حقاً أن يُسمح لهذا الأمر بالمضي قدماً على الإطلاق"، مضيفاً: "لم أكن لأتخيل أبداً أن تقوم صحيفة واشنطن بوست بتشويه صحافتها عمداً ثم تنشر هذه الأخطاء لجمهورنا على نطاق واسع"، قبل أن يخلص إلى: "لو كنا جادين لسحبنا هذه الأداة على الفور".

ووفق "سيمافور"، لم تقتصر الملاحظات على سوء نطق، بل تضمنت أيضاً إدراج تعليقات تُضفي طابعاً تحريرياً عبر تحريف اقتباس من مصدر على أنه موقف الصحيفة. وفي رسائل "سلاك" حصلت عليها "ستاتوس"، سأل أحد الموظفين: "ما هي الضوابط التي تضمن الدقة في هذا البودكاست؟"، فيما قال آخر للموقع نفسه: "إنها كارثة بكل معنى الكلمة. أعتقد أن غرفة الأخبار تشعر بالحرج".

بدورها، كتبت كارين بينسيرو، رئيسة قسم المعايير في الصحيفة، في رسالة داخلية نُقلت إلى "سيمافور" أن الوضع "محبط لنا جميعاً". كما لفتت كاتبة تغطي أخبار التكنولوجيا، جين روزنزويغ، على "بلو سكاي" إلى أن مقدم بودكاست الذكاء الاصطناعي "أعلن أنه سيناقش موضوع "ما إذا كان ينبغي إعدام الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أم لا" دون ذكر أي سياق حتى وقت لاحق".

وبحسب "سيمافور"، تظهر فجوة بين غرفة الأخبار وقسم المنتجات: فريق المنتج يرى الأخطاء جزءاً طبيعياً من طرح ميزة تجريبية، بينما يعتبرها الصحافيون إساءة للمهنة. وأشار التقرير إلى أن تطوير هذه البودكاستات جاء بالتعاون مع شركة "إيليفن لابز"، ضمن سلسلة استخدامات للذكاء الاصطناعي داخل الصحيفة تحت إدارة جيف بيزوس، تشمل ملخصات للمقالات، وخطة تتيح لكتّاب غير محترفين نشر مقالات مكتوبة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى صفحة بعنوان "اسأل الذكاء الاصطناعي في صحيفة واشنطن بوست".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يحقق مع "ميتا" بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في "واتساب"
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني" يعقد لقاءه الـ16 من "الحوارات الصباحية" تحت عنوان "لبنان دولة المواطنة.. آفاق الذكاء الاصطناعي"
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تقنيات الذكاء الاصطناعي تمنح المصريين "نفرتيتي" رقمية
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة ألفابت (غوغل) تُطلق نموذج الذكاء الاصطناعي "GEMINI 3"
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

واشنطن بوست

واشنطن

رنا ❗️

الملاح

الصحاف

الملا

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-14
Lebanon24
06:15 | 2025-12-14
Lebanon24
05:17 | 2025-12-14
Lebanon24
04:03 | 2025-12-14
Lebanon24
03:18 | 2025-12-14
Lebanon24
00:38 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24