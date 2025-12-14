تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بتحسينات متعددة... أبل تطلق رسميًا تحديث iOS 26.2 لهواتف آيفون

Lebanon 24
14-12-2025 | 05:17
A-
A+
Doc-P-1454989-639013116675201409.webp
Doc-P-1454989-639013116675201409.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أطلقت شركة آبل الإصدار النهائي لنظام iOS 26.2 لهواتف آيفون العاملة بتحديث iOS 26، مقدمًا مجموعة من التحسينات الجديدة، كما أطلقت الشركة تحديثات أخرى فرعية موازية لأجهزتها الأخرى العاملة بأنظمة macOS و iPadOS و visionOS و watchOS.

 

ومن التغييرات الجديدة التي يقدمها تحديث iOS 26.2 خيارات أوسع لتخصيص شاشة القفل عبر التحكم في مستوى التعتيم، إضافةً إلى تمكين مشاركة ملفات AirDrop مع أشخاص خارج جهات الاتصال من خلال رمز يُكتب مرة واحدة.

 

ويحصل مستخدمو هواتف آيفون بعد التحديث الجديد على خيار “طارئ Urgent” داخل تطبيق التذكيرات، ليتيح ضبط تنبيه تلقائي عند حلول موعد المهمة، وليُصدر الهاتف تنبيهًا صوتيًا في الموعد المحدد.

 

وتوفر الشركة في هذا التحديث ميزة الترجمة الفورية في سماعات AirPods للمستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي بعد تأجيل سابق مرتبط بالمتطلبات التنظيمية.

 

وفي الولايات المتحدة، يقدم تحديث iOS 26.2 دعم تنبيهات السلامة المُحسّنة، التي بإمكانها إبلاغ المستخدمين بوجود تهديدات وشيكة مثل الفيضانات والكوارث الطبيعية مع تزويدهم بخريطة للمناطق المتأثرة وروابط لإرشادات السلامة، وفقًا لآبل.

 

ويتضمن التحديث كذلك مزايا جديدة لتطبيق البودكاست Apple Podcasts، أبرزها التوليد التلقائي لفصول الحلقات باللغة الإنجليزية عند غياب إضافة الفصول من الناشر، إلى جانب إضافة روابط زمنية تظهر في لحظات محددة من الحلقة عند الإشارة إلى عناصر أو برامج أخرى.

 

فيما يتعلق بمستخدمي أجهزة Apple TV 4K و Apple TV HD، فإن تحديث tvOS 26.2 يضيف إمكانية إنشاء الملفات الشخصية دون الحاجة إلى حساب آبل، إلى جانب وضع مخصّص لتقييد المحتوى وفق الفئة العمرية، بما يضمن الالتزام بتصنيفات المشاهدة المحددة سابقًا.

 

وأصدرت آبل أيضًا تحديث iPadOS 26.2 الذي يعيد ميزة السحب والإفلات المتعددة المهام بعد إزالتها في أول نسخة من نظام iPadOS 26 عند تعديل نظام النوافذ. وبعودة هذه الإمكانية، يمكن للمستخدمين إدارة التطبيقات ضمن واجهة المهام المتعددة بالسحب والإفلات كما في السابق.

 

ويقدم التحديث معظم مزايا iOS 26.2 ذاتها، ومنها التحسينات في تطبيق آبل للبودكاست والتذكيرات العاجلة وخيارات التخصيص الموسعة لقفل الشاشة.

 

وأما مستخدمو ساعة آبل فسوف يحصلون عبر تحديث watchOS 26.2 على ميزة تنبيهات السلامة المحسّنة نفسها، إلى جانب تعديلات في طريقة تصنيف الدرجات داخل ميزة درجة النوم Sleep Score.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مع تحديث iOS الجديد.. ميزات إضافية لهواتف آيفون
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تتحضّر لخطوة جديدة… النسخة التجريبية لـ iOS 26.2 تقترب من الإطلاق
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تختار تقنيات غوغل لتشغيل تحديث سيري الجديد في iOS 26.4
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"آبل" تزيل هذه الميزة من هواتف "آيفون 17 Pro"
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

الإنجليزية

التحكم في

الأوروبي

الكوارث

التزام

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-14
Lebanon24
06:15 | 2025-12-14
Lebanon24
04:03 | 2025-12-14
Lebanon24
03:18 | 2025-12-14
Lebanon24
03:14 | 2025-12-14
Lebanon24
00:38 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24