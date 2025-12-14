بتحسينات متعددة... أبل تطلق رسميًا تحديث iOS 26.2 لهواتف آيفون

أطلقت شركة آبل الإصدار النهائي لنظام iOS 26.2 لهواتف آيفون العاملة بتحديث iOS 26، مقدمًا مجموعة من التحسينات الجديدة، كما أطلقت الشركة تحديثات أخرى فرعية موازية لأجهزتها الأخرى العاملة بأنظمة macOS و iPadOS و visionOS و watchOS.

ومن التغييرات الجديدة التي يقدمها تحديث iOS 26.2 خيارات أوسع لتخصيص شاشة القفل عبر مستوى التعتيم، إضافةً إلى تمكين مشاركة ملفات AirDrop مع أشخاص خارج جهات الاتصال من خلال رمز يُكتب مرة واحدة.

ويحصل مستخدمو هواتف آيفون بعد التحديث الجديد على خيار “طارئ Urgent” داخل تطبيق التذكيرات، ليتيح ضبط تنبيه تلقائي عند حلول موعد المهمة، وليُصدر الهاتف تنبيهًا صوتيًا في الموعد المحدد.

وتوفر الشركة في هذا التحديث ميزة الترجمة الفورية في سماعات AirPods للمستخدمين داخل بعد تأجيل سابق مرتبط بالمتطلبات التنظيمية.

وفي ، يقدم تحديث iOS 26.2 دعم تنبيهات السلامة المُحسّنة، التي بإمكانها إبلاغ المستخدمين بوجود تهديدات وشيكة مثل الفيضانات والكوارث الطبيعية مع تزويدهم بخريطة للمناطق المتأثرة وروابط لإرشادات السلامة، وفقًا لآبل.

ويتضمن التحديث كذلك مزايا جديدة لتطبيق البودكاست Apple Podcasts، أبرزها التوليد التلقائي لفصول الحلقات باللغة عند غياب إضافة الفصول من الناشر، إلى جانب إضافة روابط زمنية تظهر في لحظات محددة من الحلقة عند الإشارة إلى عناصر أو برامج أخرى.

فيما يتعلق بمستخدمي أجهزة Apple TV 4K و Apple TV HD، فإن تحديث tvOS 26.2 يضيف إمكانية إنشاء الملفات الشخصية دون الحاجة إلى حساب آبل، إلى جانب وضع مخصّص لتقييد المحتوى وفق الفئة العمرية، بما يضمن الالتزام بتصنيفات المشاهدة المحددة سابقًا.

وأصدرت آبل أيضًا تحديث iPadOS 26.2 الذي يعيد ميزة السحب والإفلات المتعددة المهام بعد إزالتها في أول نسخة من نظام iPadOS 26 عند تعديل نظام النوافذ. وبعودة هذه الإمكانية، يمكن للمستخدمين إدارة التطبيقات ضمن واجهة المهام المتعددة بالسحب والإفلات كما في السابق.

ويقدم التحديث معظم مزايا iOS 26.2 ذاتها، ومنها التحسينات في تطبيق آبل للبودكاست والتذكيرات العاجلة وخيارات التخصيص الموسعة لقفل الشاشة.

وأما مستخدمو ساعة آبل فسوف يحصلون عبر تحديث watchOS 26.2 على ميزة تنبيهات السلامة المحسّنة نفسها، إلى جانب تعديلات في طريقة تصنيف الدرجات داخل ميزة درجة النوم Sleep Score.