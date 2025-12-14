ميزة جديدة لصور غوغل في مصر وتركيا.. تعرفوا إليها

بدأت طرح ميزة “إعادة التشكيل Remix” داخل تطبيق الصور التابع لها Google Photos لتصل رسميًا إلى المستخدمين في مصر وتركيا ضمن عملية توسّع للميزة تشمل عدة دول، وذلك بعد إطلاقها لأول مرة عبر تحديث جانبي خلال آب الماضي.

وتتيح الميزة تحويل الصور المُخزّنة في التطبيق إلى نسخ كرتونية بأسلوب يعتمد على التوليد بالذكاء الاصطناعي، مع دعم مجموعة أكبر من الأنماط الفنية.

وكانت غوغل قد أعلنت ميزة Remix ضمن حزمة أدوات التوليدي الجديدة الخاصة بتطبيق الصور، التي شملت أيضًا أداة تحويل الصور إلى فيديو، وغيرها.