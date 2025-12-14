مايكروسوفت... إطلاق قسم جديد للسِمات في متجر ويندوز 11

أعلنت إطلاق للسِمات (Themes) داخل متجرها Store لنظام 11، لتمكّن المستخدمين من الوصول إلى مئات الخيارات البصرية الجاهزة لتخصيص الحواسيب بسهولة وسرعة.

ويتيح هذا القسم للمستخدمين الوصول إلى مئات السِمات المُختارة بعناية، وتشمل كل سِمة الخلفيات وألوان النظام وعناصر بصرية أخرى يمكن تثبيتها بضغطة واحدة فقط. وتستهدف هذه الخطوة تبسيط عملية تخصيص واجهة النظام، في ظل تزايد مطالب المستخدمين بتجربة أكثر مرونة تشبه الهواتف الذكية.

ووفقًا لمايكروسوفت، فإن القسم الجديد يضم أكثر من 400 سِمة، منها “أكثر من 35 سِمة جديدة” أُضيفت بنحو خاص مع هذا التحديث.