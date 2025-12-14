تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
إنستغرام يطلق ميزة "Your Algorithm" للتحكم في مقاطع Reels المقترحة
Lebanon 24
14-12-2025
|
12:07
photos
أطلق إنستغرام ميزة جديدة تحمل اسم "Your Algorithm"، تتيح للمستخدمين فهم سبب ظهور مقاطع ريلز معينة في خلاصاتهم، مع إمكانية تعديل هذه الاقتراحات فورًا وبشكل مباشر، وإذا كنت تشعر بأن تبويب ريلز يعرض محتوى عشوائيًا أو مزدحمًا بموضوعات لا تهمك، فإن هذه الأداة تمنحك تحكمًا أكبر فيما يظهر لك.
وفيما يلي شرح مبسط لكيفية استخدام الميزة:
الخطوة الأولى: فتح Reels والضغط على الأيقونة
انتقل إلى تبويب Reels على إنستجرام، ثم اضغط على الأيقونة الجديدة التي تظهر في الزاوية العلوية اليمنى، والتي تتضمن خطّين مع رموز قلوب. سيؤدي ذلك إلى فتح قائمة Your Algorithm.
الخطوة الثانية: الاطلاع على ما يعتقد إنستجرام أنك تحبه
ستلاحظ في البداية قائمة باهتماماتك الأساسية أو ما يعرف بـ"Top Interests"، وهي الموضوعات التي يرى إنستجرام أنك تتفاعل معها أكثر من غيرها، بناءً على عادات التصفح والمشاهدة.
قد تبدو بعض هذه الاهتمامات دقيقة، بينما قد يبدو بعضها الآخر عشوائيًا، لكنها في النهاية تمثل الأساس الذي يُبنى عليه محتوى خلاصتك.
الخطوة الثالثة: ضبط المحتوى الذي ترغب في زيادته أو تقليله
وهنا تكمن الفائدة الحقيقية للميزة، حيث تظهر مجموعة من الموضوعات، ويمكنك تحديد ما ترغب في مشاهدته بشكل أكبر أو أقل.
فإذا كنت تريد تقليل مقاطع التمارين الرياضية، يمكنك خفض هذا الخيار، وإذا كنت تفضّل محتوى السفر أو الطهي، يمكنك زيادة ظهوره.
وبهذا يتم تحديث اقتراحات ريلز فورًا بناءً على اختياراتك، بدلًا من انتظار أسابيع حتى يتعلم الخوارزمية سلوكك تدريجيًا.
الخطوة الرابعة: مشاركة خوارزميتك "اختياري"
أضاف إنستغرام جانبًا اجتماعيًا للميزة، إذ يمكنك مشاركة لقطة من قائمة اهتماماتك عبر القصص، ليطلع الأصدقاء على الموضوعات التي تشكّل خلاصتك، هذه الخطوة اختيارية لكنها طريقة ممتعة لمقارنة الاهتمامات أو الضحك على التصنيفات غير المتوقعة التي يظن التطبيق أنك تحبها.
