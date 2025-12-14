أبل تطلق تحديث watchOS 26.2 لساعاتها الذكية مع تحسين تقييم النوم

أعلنت عن إطلاق تحديث watchOS 26.2 لنظام التشغيل الخاص بساعاتها الذكية، وذلك بعد نحو شهر من إصدار النسخة السابقة watchOS 26.1، في إطار استمرارها بتطوير خصائص تتبع الصحة وتعزيز تجربة المستخدم.ويمكن لمستخدمي ساعات أبل تحميل التحديث الجديد مجانًا عبر هاتف يعمل بنظام iOS 26.2، من خلال تطبيق Apple Watch والانتقال إلى الإعدادات العامة > تحديث البرنامج، أو مباشرة من إعدادات الساعة، ويتطلب تثبيت التحديث توفر شحن لا يقل عن 50% مع وضع الساعة على الشاحن.ويركز تحديث watchOS 26.2 على تحسين ميزة تقييم النوم، حيث أعادت أبل ضبط تصنيفات نقاط التقييم لتكون أكثر توافقًا مع الإحساس الفعلي بجودة النوم بعد الاستيقاظ، تشمل التصنيفات المحدثة: منخفض جدًا، منخفض، مقبول، مرتفع، ومرتفع جدًا، مع استبدال تصنيف "ممتاز" بتصنيف "مرتفع جدًا" لأول مرة.كما يتضمن التحديث مجموعة من التحسينات والإصلاحات التقنية، من بينها تحسين أدوات إشعارات النوم، ومعالجة خلل كان يمنع تطبيق الموسيقى من الانتقال تلقائيًا إلى الأغنية التالية، إلى جانب تعزيز ميزة تنبيهات السلامة التي تتيح إخطار المستخدمين بالمخاطر الوشيكة مثل الطبيعية والفيضانات، مع توفير معلومات تفصيلية تشمل خرائط المناطق المتأثرة وإرشادات السلامة "الميزة متاحة حاليًا داخل ". (اليوم السابع)