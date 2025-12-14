تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

صفقة كبيرة لمايكروسوفت لدعم التحول نحو طاقة أنظف

Lebanon 24
14-12-2025 | 16:27
Doc-P-1455197-639013518760079478.jpg
Doc-P-1455197-639013518760079478.jpg photos 0
أعلنت مايكروسوفت عن توقيع اتفاقية لشراء 3.6 مليون طن متري من أرصدة إزالة الكربون من مصنع للطاقة الحيوية في ولاية لويزيانا، تملكه شركة C2X، وتُعد هذه الصفقة واحدة من أكبر استثمارات الشركة في مجال إزالة الكربون، ضمن جهودها المستمرة للحد من تأثيرها البيئي.

من المقرر، أن يبدأ تشغيل المصنع في عام 2029، حيث سيعتمد على مخلفات الغابات كمادة خام، ليحوّلها إلى ميثانول منخفض الكربون، ويُستخدم هذا الوقود في تشغيل السفن والطائرات، بالإضافة إلى كونه مادة أساسية في الصناعات الكيميائية، ما يجعله حلًا عمليًا لدعم التحول نحو طاقة أنظف.

 إلى جانب إنتاج أكثر من 500 ألف طن متري من الميثانول، سيقوم المصنع باحتجاز نحو مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، ومن المتوقع أن يتم تخزين هذا الكربون تحت الأرض، ما يساهم في تقليل الانبعاثات الصافية وتحقيق تأثير بيئي طويل الأمد.
 
تأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة من الاتفاقيات الكبيرة التي أبرمتها مايكروسوفت خلال العام الماضي مع شركات متخصصة في إزالة الكربون، وتهدف الشركة من خلال هذه الخطوات إلى الوفاء بتعهدها لعام 2030 بإزالة كمية من الكربون تفوق ما تنتجه من انبعاثات، رغم التوسع السريع في مراكز البيانات.

 إلى جانب الاستثمار في إزالة الكربون، تواصل مايكروسوفت شراء كميات ضخمة من الطاقة المتجددة والنووية، وتؤكد الشركة أن هذه الاستثمارات ستسهم في تعويض الانبعاثات المستقبلية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، ودعم انتقالها نحو اقتصاد أكثر استدامة. (اليوم السابع)
