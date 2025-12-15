تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

"الوميض الناري".. مذنب يطلق انبعاثا غير معتاد من الأشعة السينية

Lebanon 24
15-12-2025 | 01:09
أفاد المكتب الإعلامي لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بأن المذنب البينجمي 3I/ATLAS أطلق انبعاثا غير معتاد من الأشعة السينية، وصفه علماء الفلك بـ"الوميض الناري".

 

وأوضح العلماء أن هذا النوع من التوهجات كان متوقعا نظريا، إذ تَنتُج الأشعة السينية عندما تتصادم جزيئات الغاز المنبعثة من المذنب مع جسيمات الرياح الشمسية، في عملية فيزيائية تُعرف باسم "التبادل الشحني".

 

ووفقًا للتقرير، رصد مرصد XMM-Newton الفضائيالمتخصص في الأشعة السينية والتابع للوكالة الأوروبيةالمذنب لمدة تقارب 20 ساعة في 3 كانون الأول 2025، بينما كان يبعد بين 282 و285 مليون كيلومتر عن المرصد.

 

ويُعدّ 3I/ATLAS ثالث جسم سماوي بينجمي يُكتشف على الإطلاق، بعد الكويكب أومواموا (1I/‘Oumuamua) في عام 2017، والمذنب 2I/Borisov في 2019. وتحمل التسمية "I" في أسمائها دلالة على أصلها خارج النظام الشمسي.

 

ومن المقرر أن يصل المذنب إلى أقرب نقطة له من الأرض في 19 كانون الأول 2025، على مسافة تبلغ نحو 269 مليون كيلومتر. ومع ذلك، لن تكون رؤيته ممكنة بالعين المجردة، بل ستتطلب أجهزة رصد فلكية متخصصة.

