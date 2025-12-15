"الوميض الناري".. مذنب يطلق انبعاثا غير معتاد من الأشعة السينية

أفاد لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بأن المذنب البينجمي 3I/ATLAS أطلق انبعاثا غير معتاد من الأشعة السينية، وصفه علماء بـ"الوميض الناري".

وأوضح العلماء أن هذا النوع من التوهجات كان متوقعا نظريا، إذ تَنتُج الأشعة السينية عندما تتصادم جزيئات المنبعثة من المذنب مع جسيمات الرياح الشمسية، في عملية فيزيائية تُعرف باسم "التبادل الشحني".

ووفقًا للتقرير، رصد مرصد XMM-Newton الفضائي—المتخصص في الأشعة السينية والتابع للوكالة الأوروبية—المذنب لمدة تقارب 20 ساعة في 3 كانون الأول 2025، بينما كان يبعد بين 282 و285 مليون كيلومتر عن المرصد.

ويُعدّ 3I/ATLAS ثالث جسم سماوي بينجمي يُكتشف على الإطلاق، بعد الكويكب أومواموا (1I/‘Oumuamua) في عام 2017، والمذنب 2I/Borisov في 2019. وتحمل التسمية "I" في أسمائها دلالة على أصلها خارج النظام الشمسي.

ومن المقرر أن يصل المذنب إلى أقرب نقطة له من الأرض في 19 كانون الأول 2025، على مسافة تبلغ نحو 269 مليون كيلومتر. ومع ذلك، لن تكون رؤيته ممكنة بالعين المجردة، بل ستتطلب أجهزة رصد فلكية متخصصة.