تسريبات iOS تكشف ملامح AirTag 2… أبل تستعد لاستعادة الصدارة

من التفوّق شبه المنفرد، بدأ جهاز AirTag من أبل يواجه منافسة جدّية من أجهزة تتبع تعمل بنظام أندرويد، التي شهدت تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة. ومع اقتراب المنافسين من مستواه، يبدو أنّ أبل تستعد للرد عبر جيل جديد من جهازها الأشهر لتتبع الأغراض.



ففي ظل موجة الشائعات التي تحيط بـ AirTag 2، كشفت تسريبات حديثة تفاصيل إضافية عن الترقيات المرتقبة، استنادًا إلى أدلة عُثر عليها داخل نسخة داخلية مسرّبة من نظام iOS 26.



وبحسب تقرير لمجلة Macworld ، تعمل أبل على إدخال تحسينات بارزة تشمل عملية اقتران أكثر سلاسة، وتطوير ميزة العثور الدقيق، إلى جانب توفير عرض تفصيلي لمستوى البطارية، وهي نقطة طالما اعتُبرت من نواقص أجهزة التتبع المنافسة.



كما تطوّر أبل ميزة جديدة تحمل اسم "الحركة المحسّنة"، يُتوقع أن تسمح بتحديد موقع AirTag بدقة أعلى حتى أثناء تحرّك الغرض المرتبط به، وهي إحدى أبرز نقاط الضعف في الجيل الحالي.



وتشير التسريبات أيضًا إلى تركيز خاص على تحسين دقة التتبع في الأماكن المزدحمة، ما يعزّز فعالية الجهاز في البيئات الحضرية المكتظة.



ووفق التقرير، كانت هذه الميزات تُصنّف داخليًا تحت اسم 2025AirTag، ما يوحي بأن أبل كانت تخطط لإطلاق الجيل الجديد خلال عام 2025، قبل أن تقرر تأجيله بهدوء إلى العام المقبل.



وبات من المرجّح الآن أن يُطرح AirTag 2 في النصف الأول من عام 2026. وفي المقابل، قد توفّر أبل بعض هذه التحسينات للجيل الحالي عبر تحديثات برمجية، ما يعني أن المستخدمين ليسوا مضطرين للتسرّع في شراء النسخة الجديدة فور صدورها، طالما أن أجهزتهم الحالية تؤدي الغرض.



ومع إطلاق AirTag 2، ستواجه أجهزة تتبع أندرويد تحديًا حقيقيًا، خصوصًا أن معظمها لا يزال يقدّم مؤشرات بسيطة وغير دقيقة لمستوى البطارية، وهي نقطة قد تبدو متخلّفة مقارنةً بالتقارير التفصيلية المتوقعة من أبل في الجيل المقبل.



