Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

أبل تغيّر قواعد اللعبة في 2026… أربعة آيفونات وجدول إطلاق غير مسبوق

Lebanon 24
15-12-2025 | 04:00
Doc-P-1455360-639013932059901076.jpg
Doc-P-1455360-639013932059901076.jpg photos 0
تتجه شركة أبل إلى عام استثنائي في تاريخ هواتف آيفون، مع استعدادها لإطلاق أربعة طرازات جديدة خلال 2026، في خطوة تعكس تحوّلًا واضحًا في استراتيجية الإطلاق التقليدية التي اعتادت حصرها في حدث واحد سنوي.

وبحسب تسريبات وتقارير تقنية، لن تُطلق أبل جميع أجهزتها دفعة واحدة، بل ستوزّعها على مدار العام، مع إعلان مبكر عن أحد الطرازات في الربع الأول، على أن تُستكمل الإصدارات في النصف الثاني من السنة.

إطلاق مبكر بنسخة اقتصادية

ووفق المعلومات المتداولة، سيكون iphone 17e أول أجهزة آيفون التي ترى النور في عام 2026، مع توقع الكشف عنه خلال الأشهر الأولى من السنة.

ويُصنّف هذا الهاتف كنسخة اقتصادية مطوّرة، تستهدف المستخدمين الباحثين عن تجربة آيفون بسعر أقل من الفئات الرائدة. ومن المنتظر أن يأتي بمعالج أحدث، إلى جانب تحسينات على تصميم الشاشة مع حواف أنحف، فضلًا عن تطويرات في الكاميرا الأمامية.

وتشير التوقعات إلى أن سعر الهاتف قد يبدأ من نحو 599 دولارًا، ما يجعله خيارًا جذابًا لشريحة واسعة من المستخدمين.

طرازات Pro في الخريف

في خريف 2026، تتجه الأنظار إلى الطرازات الأعلى أداءً، مع إطلاق iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، اللذين يُتوقع أن يشكّلا قفزة تقنية جديدة ضمن تشكيلة أبل.

وتشمل التحسينات المرتقبة معالجًا جديدًا يوفر أداءً أقوى وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، إلى جانب تطورات ملحوظة في قدرات التصوير.

كما تتحدث التسريبات عن تغييرات في التصميم، أبرزها تقليل الحواف بشكل أكبر، واعتماد تقنيات أكثر تطورًا في نظام التعرّف على الوجه، ما يمنح الأجهزة مظهرًا أكثر حداثة وتجربة استخدام محسّنة.

آيفون قابل للطي… مفاجأة 2026

ومن أبرز مفاجآت العام، احتمال إطلاق أول آيفون قابل للطي في تاريخ الشركة، بشاشة داخلية كبيرة وأخرى خارجية أصغر، ليستهدف فئة المستخدمين المهتمين بالأجهزة المبتكرة ومتعددة الاستخدامات.

ورغم غياب أي إعلان رسمي حتى الآن، تشير التقديرات إلى أن الهاتف القابل للطي سيكون من الفئة مرتفعة السعر، نظرًا للتقنيات الجديدة التي سيعتمدها.

تغيير في جدول الإطلاق

في المقابل، تفيد التقارير بأن iPhone 18 الأساسي قد لا يرى النور خلال عام 2026، مع احتمال تأجيل إطلاقه إلى عام 2027، في مؤشر إضافي على تغيّر نهج أبل في تسويق أجهزتها.

ويعكس هذا التوجّه استراتيجية جديدة تقوم على توزيع الإصدارات على مدار العام بدل حصرها في حدث واحد، بما يسمح لأبل بتغطية شرائح سوقية مختلفة بشكل أكثر مرونة.

وتشير هذه المعطيات إلى أن عام 2026 قد يكون من أكثر الأعوام تحوّلًا في مسيرة آيفون، مع تنوّع غير مسبوق في الفئات، وجدول إطلاق مختلف، يعكس سعي أبل إلى تعزيز حضورها في سوق يشهد منافسة متصاعدة.

