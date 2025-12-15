حتى صُنّاع المنصات يخشونها... قيود عائلية داخل بيت رئيس يوتيوب

في مفارقة لافتة، فرض الرئيس التنفيذي لمنصة قيودًا صارمة على استخدام أبنائه لوسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد المخاوف من تأثيراتها السلبية على الأطفال.



وقال موهان، الذي تولّى قيادة يوتيوب عام 2023 واختارته مجلة تايم "الرئيس التنفيذي للعام 2025"، إن عائلته تعتمد قواعد أكثر تشددًا خلال وأخفّ في عطلة نهاية الأسبوع، انطلاقًا من مبدأ «الاعتدال».



وتأتي تصريحاته في وقت يحذّر فيه خبراء من الإفراط في استخدام الهواتف الذكية بين صغار السن. ويدعو أستاذ علم النفس جوناثان هايدت إلى منع امتلاك الهواتف الذكية قبل سن 14 عامًا وتأخير استخدام وسائل التواصل حتى سن 16.



وعلى الصعيد التشريعي، أصبحت أول دولة تحظر رسميًا استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا.



وأكد موهان شعوره بمسؤولية كبيرة تجاه حماية المستخدمين الصغار، مشيرًا إلى سعي يوتيوب لتوفير أدوات تمنح الأهل سيطرة أكبر، مثل تطبيق Kids.



ولا يُعد موهان استثناءً، إذ سبقته شخصيات بارزة في ، من بينها والرئيسة التنفيذية السابقة ليوتيوب ، إلى فرض قيود مماثلة على استخدام أبنائهم للتكنولوجيا.





