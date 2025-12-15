تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خبراء يحذرون من حملة خبيثة تستهدف مستخدمي ويندوز

Lebanon 24
15-12-2025 | 10:28
A-
A+
Doc-P-1455535-639014166053669598.webp
Doc-P-1455535-639014166053669598.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رصد خبراء الأمن الإلكتروني حملة هجمات سيبرانية جديدة باسم ClickFix تستهدف مستخدمي نظام ويندوز، وتعتمد على خداع المستخدمين من خلال واجهة تحديث مزيفة لتثبيت برمجيات خبيثة على أجهزتهم.

وأوضحت التقارير أن الحملة لا تعتمد على استغلال ثغرات تقنية فحسب، بل تستغل ثقة المستخدمين في تحديثات النظام، ما يجعلها قادرة على سرقة بيانات حساسة دون أن تكشفها أدوات الحماية التقليدية بسهولة.

وتبدأ الحملة عند تصفح المستخدم الإنترنت وظهور نافذة تحديث تبدو رسمية، تطلب تنفيذ أمر عبر Run، ما يؤدي فعليًا إلى تحميل وتشغيل برمجيات خبيثة تشمل أدوات سرقة المعلومات وتقنيات الإخفاء داخل الصور.

وحذر الخبراء من تنفيذ أي أوامر يطلبها المتصفح، مؤكدين أهمية تحديث ويندوز فقط من المصادر الرسمية، واستخدام برامج حماية متقدمة تعتمد على الكشف السلوكي، والتحقق من الروابط والمواقع قبل التفاعل معها.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الحيل تتطور باستمرار، وأن الوعي الرقمي وحذر المستخدمين أصبح خط الدفاع الأول ضد الهجمات السيبرانية الحديثة. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مايكروسوفت تُحبط حملة فدية إلكترونية استهدفت مستخدمي Teams
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:17:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من فيروس جديد يستهدف مستخدمي واتساب ويب
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:17:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ثغرات خطيرة في أندرويد.. خبراء يحذّرون والمستخدمون مطالبون بتحديث أجهزتهم فوراً
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:17:31 Lebanon 24 Lebanon 24
خبراء أعصاب يحذرون: نوبات الضحك غير المبررة قد تكشف أمراضًا خطيرة
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:17:31 Lebanon 24 Lebanon 24

خط الدفاع

ارم نيوز

إنترنت

مي وي

براني

دمين

إنتر

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
08:36 | 2025-12-15
Lebanon24
06:04 | 2025-12-15
Lebanon24
05:08 | 2025-12-15
Lebanon24
04:00 | 2025-12-15
Lebanon24
03:30 | 2025-12-15
Lebanon24
01:09 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24