تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
خبراء يحذرون من حملة خبيثة تستهدف مستخدمي ويندوز
Lebanon 24
15-12-2025
|
10:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
رصد خبراء الأمن الإلكتروني حملة هجمات سيبرانية جديدة باسم ClickFix تستهدف مستخدمي نظام
ويندوز
، وتعتمد على خداع المستخدمين من خلال واجهة تحديث مزيفة لتثبيت برمجيات خبيثة على أجهزتهم.
وأوضحت التقارير أن الحملة لا تعتمد على استغلال ثغرات تقنية فحسب، بل تستغل ثقة المستخدمين في تحديثات النظام، ما يجعلها قادرة على سرقة بيانات حساسة دون أن تكشفها أدوات الحماية التقليدية بسهولة.
وتبدأ الحملة عند تصفح المستخدم الإنترنت وظهور نافذة تحديث تبدو رسمية، تطلب تنفيذ أمر عبر Run، ما يؤدي فعليًا إلى تحميل وتشغيل برمجيات خبيثة تشمل أدوات سرقة المعلومات وتقنيات الإخفاء داخل الصور.
وحذر الخبراء من تنفيذ أي أوامر يطلبها المتصفح، مؤكدين أهمية تحديث ويندوز فقط من المصادر الرسمية، واستخدام برامج حماية متقدمة تعتمد على الكشف السلوكي، والتحقق من الروابط والمواقع قبل التفاعل معها.
وأشار الخبراء إلى أن هذه الحيل تتطور باستمرار، وأن الوعي الرقمي وحذر المستخدمين أصبح
خط الدفاع
الأول ضد الهجمات السيبرانية الحديثة. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مايكروسوفت تُحبط حملة فدية إلكترونية استهدفت مستخدمي Teams
Lebanon 24
مايكروسوفت تُحبط حملة فدية إلكترونية استهدفت مستخدمي Teams
15/12/2025 20:17:31
15/12/2025 20:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من فيروس جديد يستهدف مستخدمي واتساب ويب
Lebanon 24
تحذير من فيروس جديد يستهدف مستخدمي واتساب ويب
15/12/2025 20:17:31
15/12/2025 20:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ثغرات خطيرة في أندرويد.. خبراء يحذّرون والمستخدمون مطالبون بتحديث أجهزتهم فوراً
Lebanon 24
ثغرات خطيرة في أندرويد.. خبراء يحذّرون والمستخدمون مطالبون بتحديث أجهزتهم فوراً
15/12/2025 20:17:31
15/12/2025 20:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء أعصاب يحذرون: نوبات الضحك غير المبررة قد تكشف أمراضًا خطيرة
Lebanon 24
خبراء أعصاب يحذرون: نوبات الضحك غير المبررة قد تكشف أمراضًا خطيرة
15/12/2025 20:17:31
15/12/2025 20:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خط الدفاع
ارم نيوز
إنترنت
مي وي
براني
دمين
إنتر
قد يعجبك أيضاً
اكتشاف جيولوجي جديد تحت برمودا… هل يفسّر لغز المثلث الغامض؟
Lebanon 24
اكتشاف جيولوجي جديد تحت برمودا… هل يفسّر لغز المثلث الغامض؟
08:36 | 2025-12-15
15/12/2025 08:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير.. عواصف مغناطيسية قد تضرب الأرض قريباً!
Lebanon 24
تحذير.. عواصف مغناطيسية قد تضرب الأرض قريباً!
06:04 | 2025-12-15
15/12/2025 06:04:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حتى صُنّاع المنصات يخشونها... قيود عائلية داخل بيت رئيس يوتيوب
Lebanon 24
حتى صُنّاع المنصات يخشونها... قيود عائلية داخل بيت رئيس يوتيوب
05:08 | 2025-12-15
15/12/2025 05:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أبل تغيّر قواعد اللعبة في 2026… أربعة آيفونات وجدول إطلاق غير مسبوق
Lebanon 24
أبل تغيّر قواعد اللعبة في 2026… أربعة آيفونات وجدول إطلاق غير مسبوق
04:00 | 2025-12-15
15/12/2025 04:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبات iOS تكشف ملامح AirTag 2… أبل تستعد لاستعادة الصدارة
Lebanon 24
تسريبات iOS تكشف ملامح AirTag 2… أبل تستعد لاستعادة الصدارة
03:30 | 2025-12-15
15/12/2025 03:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
01:36 | 2025-12-15
15/12/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
13:33 | 2025-12-14
14/12/2025 01:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
23:30 | 2025-12-14
14/12/2025 11:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
07:00 | 2025-12-15
15/12/2025 07:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
00:23 | 2025-12-15
15/12/2025 12:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:36 | 2025-12-15
اكتشاف جيولوجي جديد تحت برمودا… هل يفسّر لغز المثلث الغامض؟
06:04 | 2025-12-15
تحذير.. عواصف مغناطيسية قد تضرب الأرض قريباً!
05:08 | 2025-12-15
حتى صُنّاع المنصات يخشونها... قيود عائلية داخل بيت رئيس يوتيوب
04:00 | 2025-12-15
أبل تغيّر قواعد اللعبة في 2026… أربعة آيفونات وجدول إطلاق غير مسبوق
03:30 | 2025-12-15
تسريبات iOS تكشف ملامح AirTag 2… أبل تستعد لاستعادة الصدارة
01:09 | 2025-12-15
"الوميض الناري".. مذنب يطلق انبعاثا غير معتاد من الأشعة السينية
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
15/12/2025 20:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
15/12/2025 20:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
15/12/2025 20:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24