خبراء يحذرون من حملة خبيثة تستهدف مستخدمي ويندوز

رصد خبراء الأمن الإلكتروني حملة هجمات سيبرانية جديدة باسم ClickFix تستهدف مستخدمي نظام ، وتعتمد على خداع المستخدمين من خلال واجهة تحديث مزيفة لتثبيت برمجيات خبيثة على أجهزتهم.



وأوضحت التقارير أن الحملة لا تعتمد على استغلال ثغرات تقنية فحسب، بل تستغل ثقة المستخدمين في تحديثات النظام، ما يجعلها قادرة على سرقة بيانات حساسة دون أن تكشفها أدوات الحماية التقليدية بسهولة.



وتبدأ الحملة عند تصفح المستخدم الإنترنت وظهور نافذة تحديث تبدو رسمية، تطلب تنفيذ أمر عبر Run، ما يؤدي فعليًا إلى تحميل وتشغيل برمجيات خبيثة تشمل أدوات سرقة المعلومات وتقنيات الإخفاء داخل الصور.



وحذر الخبراء من تنفيذ أي أوامر يطلبها المتصفح، مؤكدين أهمية تحديث ويندوز فقط من المصادر الرسمية، واستخدام برامج حماية متقدمة تعتمد على الكشف السلوكي، والتحقق من الروابط والمواقع قبل التفاعل معها.



وأشار الخبراء إلى أن هذه الحيل تتطور باستمرار، وأن الوعي الرقمي وحذر المستخدمين أصبح الأول ضد الهجمات السيبرانية الحديثة. (ارم نيوز)

Advertisement