تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميتا... تطبيق "ماسنجر" لسطح المكتب لم يعد متاحاً

Lebanon 24
16-12-2025 | 02:07
A-
A+
Doc-P-1455809-639014733842980916.jpg
Doc-P-1455809-639014733842980916.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 

لم يعد تطبيق ماسنجر الأصلي لنظامي التشغيل ماك وويندوز، المملوك لشركة ميتا، متاحًا للمستخدمين ويتم توجيه المستخدمين الحاليين إلى الموقع الإلكتروني لمواصلة استخدام خدمة المراسلة الشهيرة.

 

على الرغم من إطلاقه في بداية جائحة كوفيد-19، لم يكن تطبيق ماسنجر على سطح المكتب قادرًا على استيعاب عدد كبير من المشاركين في مكالمات الفيديو مقارنة بالمنافسين الموجهين للأعمال مثل زووم، كما أنه لم يوفر ميزة مشاركة الشاشة أو روابط سهلة المشاركة.

 

كان تراجع أهمية التطبيق بالنسبة لشركة ميتا واضحًا منذ وقت قبل إعلان الشركة خطط إيقافه في أكتوبر الماضي، بحسب تقرير لموقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

 

كان تطبيق فيسبوك ماسنجر يُعرف في الأصل باسم "Facebook Chat" في عام 2008، قبل أن تُعاد تسميته. وسرعان ما أصبح متاحًا على العديد من المنصات المختلفة، بفضل استحواذ فيسبوك على خدمة المراسلة الجماعية " Beluga" عام 2011، مما أدى إلى إطلاق نسخة التطبيق لنظام "iOS".

 

في عام 2014، بدأ فيسبوك بفصل ماسنجر عن الموقع الإلكتروني الرئيسي، مما أجبر المستخدمين على تحميل تطبيق ماسنجر منفصل لمنصة هواتفهم المحمولة. وفي الفترة نفسها تقريبًا، تم إطلاق نسخة من التطبيق لأجهزة آيباد.

 

واضطر مستخدمو أجهزة ماك إلى استخدام هواتف آيفون أو أجهزة آيباد لتشغيل التطبيق، أو الاستمرار في استخدامه عبر المتصفح، حتى عام 2020. وفي اذار من ذلك العام، بالتزامن مع تفشي جائحة كوفيد-19، أتاح فيسبوك تحميل نسخة "macOS" من التطبيق من متجر " Mac app store".

 

وفي عام 2023، بدأت "ميتا" في دمج ماسنجر مجددًا في تطبيق فيسبوك، حيث كانت "ميتا" تحاول تعويض انخفاض استخدام شبكتها الاجتماعية الرئيسية القديمة.

 

ومع إغلاق التطبيق نفسه عام 2025، يعني ذلك أن تطبيق فيسبوك ماسنجر لنظام "macOS" لم يستمر سوى خمس سنوات. هذا وقت قصير جدًا، بالنظر إلى أن تطبيق "Facebook Chat" كان موجودًا منذ 17 عامًا، وأن تطبيقات آيفون وآيباد ظهرت منذ 14 عامًا و10 أعوام على التوالي.

 

وعلى نظام ويندوز، تحوّل تطبيق ماسنجر إلى تطبيق ويب متطور العام الماضي.

 

حذرت "ميتا" المستخدمين هذا الخريف من أن تطبيق ماسنجر لسطح المكتب سيُوقف بنهاية العام، وحثّتهم على تعيين رمز "PIN" لحفظ سجل محادثاتهم قبل الانتقال إلى الويب.

 

بعد إيقاف التطبيق، يُعاد توجيه مستخدمي ماسنجر الذين لا يملكون حسابًا على فيسبوك إلى "Messenger.com"، حيث سيتمكنون من تسجيل الدخول دون إنشاء حساب فيسبوك.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"المنشورات الشبحية".. ميزة جديدة من ميتا لإحياء تطبيق ثريدز
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
موسوعة تعليمية مُتاحة للجميع مجانا عبر هذا التطبيق
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي: تبرير العتمة ب"تفادي الأسوأ" أو "كسب الوقت" لم يعد مقبولاً
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحقق مع "ميتا" بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في "واتساب"
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبار التكنولوجيا

شركة ميتا

app store

تك كرانش

الرئيسي

ماسنجر

فيسبوك

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2025-12-16
Lebanon24
04:16 | 2025-12-16
Lebanon24
04:08 | 2025-12-16
Lebanon24
03:38 | 2025-12-16
Lebanon24
03:25 | 2025-12-16
Lebanon24
23:00 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24