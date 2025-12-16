لزيادة عمر بطاريات الهواتف الذكية.. ابتكار علميّ جديد

ابتكر علماء معهد يوف للفيزياء التقنية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ومعهد الفيزياء النووية التابع لمعهد كورتشاتوف الوطني للبحوث، طريقة لتعزيز عمر بطاريات الهواتف الذكية.

وأوضح المبتكرون أن هذا الابتكار ساعد على جعل بطاريات الليثيوم أكثر متانة ومقاومة لدرجات الحرارة العالية، وأكثر طولا في العمر، وبكثافة طاقة أعلى. ويعود التحسين إلى تعديل الفاصل، وهو الجزء الذي يفصل بين المناطق التي تتحرك عبرها الجسيمات المشحونة داخل البطارية. فقد تم إضافة جزيئات نانوية من السيليكات (ثاني أكسيد السيليكون) إلى الفاصل، ما أكسبه خصائص جديدة ساهمت في زيادة كفاءة وعمر بطاريات الليثيوم أيون وتحسين أدائها في الهواتف الذكية.

وتُستخدم بطاريات الليثيوم أيون تقريبا في كل الأجهزة التي تتطلب طاقة قابلة لإعادة الشحن، بدءا من الإلكترونيات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، مرورا بوسائل والأدوات، ووصولا إلى التطبيقات الطبية والصناعية.

وأشار المبتكرون إلى أنه في يعتزمون تقليل سمك الفاصل المعتمد على جزيئات السيليكات الطبقية والمادة الرابطة العضوية، ما سيؤدي إلى تصغير حجم البطارية دون التأثير على كفاءتها.