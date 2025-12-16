تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

عودة الأقراص: جيل زد يعيد الاعتبار لـDVD وCD

Lebanon 24
16-12-2025 | 07:52
رغم هيمنة البث المباشر منذ العقد الثاني من الألفية وتراجع مبيعات أقراص DVD وCD، ما زالت هذه الوسائط تُباع في المتاجر، وفي بعض الحالات عاد الطلب عليها للارتفاع، خصوصاً لدى هواة الجمع.

وسجّل موقع Discogs، وهو سوق إلكتروني للوسائط الموسيقية المادية يتيح أيضاً فهرسة المجموعات الشخصية، زيادة في مبيعات الأقراص المدمجة بنسبة 8% هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وذكرت "واشنطن بوست" نموذجاً عن هذا التوجه عبر دان ليفين (30 عاماً) الذي يملك أكثر من 500 قرص DVD، ويقول إن ضيوفه يشعرون وكأنهم عادوا إلى عام 2006 عندما يرون مجموعته، مضيفاً أنه لا يزال يفتخر بامتلاك أشياء تُسعده، إلى جانب مجموعات أصغر من الأقراص المدمجة وأشرطة الفيديو والفينيل والكاسيت و8-track.

ويرجع خبراء هذا الميل إلى رغبة جيل زد في اقتناء الوسائط القديمة على أقراص، وإلى اتجاه لدى هواة جمع الموسيقى وجيل الألفية لتقليل الاعتماد على خدمات البث المكلفة، إضافة إلى الرغبة في امتلاك الأعمال بشكل كامل ودعم الفنانين. كما أن شراء قرص DVD فعلي بسعر بين 3 و5 دولارات قد يكون أقل كلفة من شراء النسخة الرقمية أو استئجارها، مع أمل لدى بعض المشترين بارتفاع قيمة مجموعاتهم.

وقال لويد ستار، الرئيس التنفيذي للعمليات في Discogs، إن من أسباب نمو السوق حالياً أن من يقبلون على شراء الوسائط المادية يتوقعون زيادة قيمتها لاحقاً. وأشار إلى أن عدد المستخدمين الذين أضافوا أقراصاً مدمجة إلى مجموعاتهم الرقمية ارتفع 14% عن العام الماضي و26% مقارنة بعام 2022، فيما أضيف 12.7 مليون قرص مدمج هذا العام إلى "قائمة الرغبات" بزيادة 47% على أساس سنوي. وفي المقابل، زاد عدد مشتركي منتدى CD_Collectors على Reddit بأكثر من 820% منذ عام 2020.

وبحسب مجموعات الصناعة وبائعي الوسائط المادية، فإن تراجع مبيعات الأقراص المدمجة يتجه إلى الاستقرار. وانخفضت مبيعات DVD وBlu-ray و4K UHD Blu-ray بنسبة 3% فقط في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي، بعدما كان الانخفاض يقارب 26% في العام السابق، كما ارتفعت مبيعات وحدات الأقراص المدمجة في عام 2024 بنسبة 1.5% على أساس سنوي وفق جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية. وفي السياق نفسه، تفوقت أسطوانات الفينيل على الأقراص المدمجة في المبيعات منذ عام 2023، فيما يبقى حجم مبيعات الأقراص مرتبطاً أيضاً بمستويات المخزون في المتاجر وبعدد الإصدارات الرائجة التي تُطرح سنوياً على أقراص. (العين)
