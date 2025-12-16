بقعة سوداء وشاشتان للاتصال.. ما الذي يربك مستخدمي آيفون؟

ظهور بقعة سوداء صغيرة في زاوية شاشة الجهاز وضع بعض المستخدمين في حالة حيرة، ما دفع كثيرين إلى تداول تجاربهم على وسائل التواصل. وبين التعليقات المتداولة، اعتبر أكثر من مستخدم أن الأمر قد يرتبط بمشكلة في شاشة OLED، مع تحذيرات من احتمال أن "تتوسع" البقعة تدريجياً مع الوقت.



ونقل مستخدمون تجاربهم الشخصية، إذ أشار أحدهم إلى أن المشكلة بدأت كبقعة صغيرة ثم "استمرت بالتفاقم"، بينما قال آخر إنه واجه "بكسلات ميتة" في جهازه "16pro" في آب تقريباً، وإنه توجه إلى "آبل" وتم إصلاح العطل مجاناً من دون خدمة AppleCare Plus. ووصف آخرون الحالة بتعبير متداول مثل "الموت على الشاشة".



وفي سياق منفصل لكنه مرتبط بآيفون أيضاً، عبّر مستخدمون عن دهشتهم بسبب اختلاف شاشة الرد على المكالمات بين مرة وأخرى.

وبحسب ما ورد في شرح لفيديو على نشره Apple Explained، يظهر خياران للقبول أو الرفض عندما يكون الجهاز غير مقفل، فيما تظهر واجهة "اسحب للرد" عندما يكون الهاتف مقفلاً. ووفق الشرح نفسه، الهدف هو تقليل احتمال الرد على المكالمات بالخطأ عندما يكون الهاتف في الجيب.