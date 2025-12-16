تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
11
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
6
o
زحلة
2
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
بقعة سوداء وشاشتان للاتصال.. ما الذي يربك مستخدمي آيفون؟
Lebanon 24
16-12-2025
|
08:48
ظهور بقعة سوداء صغيرة في زاوية شاشة الجهاز وضع بعض المستخدمين في حالة حيرة، ما دفع كثيرين إلى تداول تجاربهم على وسائل التواصل. وبين التعليقات المتداولة، اعتبر أكثر من مستخدم أن الأمر قد يرتبط بمشكلة في شاشة OLED، مع تحذيرات من احتمال أن "تتوسع" البقعة تدريجياً مع الوقت.
ونقل مستخدمون تجاربهم الشخصية، إذ أشار أحدهم إلى أن المشكلة بدأت كبقعة صغيرة ثم "استمرت بالتفاقم"، بينما قال آخر إنه واجه "بكسلات ميتة" في جهازه "16pro" في آب تقريباً، وإنه توجه إلى "آبل" وتم إصلاح العطل مجاناً من دون خدمة AppleCare Plus. ووصف آخرون الحالة بتعبير متداول مثل "الموت على الشاشة".
وفي سياق منفصل لكنه مرتبط بآيفون أيضاً، عبّر مستخدمون عن دهشتهم بسبب اختلاف شاشة الرد على المكالمات بين مرة وأخرى.
وبحسب ما ورد في شرح لفيديو على
يوتيوب
نشره Apple Explained، يظهر خياران للقبول أو الرفض عندما يكون الجهاز غير مقفل، فيما تظهر واجهة "اسحب للرد" عندما يكون الهاتف مقفلاً. ووفق الشرح نفسه، الهدف هو تقليل احتمال الرد على المكالمات بالخطأ عندما يكون الهاتف في الجيب.
