16
o
بيروت
11
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
6
o
زحلة
2
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الرقائق تضغط على السوق.. تراجع متوقع لشحنات الهواتف العام المقبل
Lebanon 24
16-12-2025
|
10:48
قالت شركة كاونتربوينت لأبحاث السوق إن من المتوقع أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 2.1% في العام المقبل، مرجعة ذلك إلى تأثير ارتفاع تكاليف الرقائق على الطلب.
وبحسب ما ورد، تضررت سلاسل توريد الإلكترونيات عالميًا خلال الأشهر الماضية بسبب نقص الرقائق التقليدية، في وقت حوّلت فيه الشركات المصنعة تركيزها نحو رقائق الذاكرة المتطورة المرتبطة بأشباه الموصلات المصممة لتطبيقات
الذكاء الاصطناعي
.
وأشار تقرير كاونتربوينت، المتخصصة في التكنولوجيا، إلى أن العلامات التجارية
الصينية
مثل "هونر" و"أوبو" قد تكون أكثر عرضة للتأثر، خصوصًا في فئة الهواتف البسيطة، بسبب هوامش الربح الضيقة.
وكانت شركة الأبحاث قد قالت الشهر الماضي إن خطوة "إنفيديا" باستخدام رقائق ذاكرة مناسبة للهواتف الذكية في خوادم الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قد تؤدي إلى مضاعفة أسعار ذاكرات الخوادم بحلول أواخر 2026.
وفي المقابل، أظهرت بيانات أولية صادرة عن مؤسسة "إنترناشونال داتا كوربوريشن" أن شحنات الهواتف الذكية ارتفعت عالميًا بنسبة 2.6% في الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من زيادة الطلب على الأجهزة المتطورة والمزوّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبحسب
رويترز
، ظل الطلب قويًا في الربع الثالث بفضل الميزات المتقدمة والأسعار الجذابة والعروض الترويجية، رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي والتحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية. (الجزيرة)
