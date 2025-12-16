تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
اختراقات بلا نقرة.. العالم تحت هجوم سيبراني
Lebanon 24
16-12-2025
|
10:52
تتحول الهجمات الإلكترونية إلى واقع يومي يطال الأفراد والدول والمؤسسات، مع تصاعد ما يُعرف بالحروب السيبرانية وحروب الجيل الخامس، حيث لم تعد المعركة على الأرض فقط بل على البيانات والأنظمة ووعي المستخدم.
وقال الدكتور
محمد محسن
رمضان
لـ"العربية.نت/الحدث.نت" إن موجة اختراقات غير مسبوقة تترافق مع تحذيرات من ثغرات خطرة تستهدف أنظمة تشغيل الهواتف وتطبيقات المراسلة والبريد الإلكتروني وشبكات الاتصالات والخدمات السحابية وحتى البنى التحتية الحيوية. وحذّر من هجمات "Zero-Click" التي لا تتطلب أي تفاعل من المستخدم، إذ يكفي اتصال الهاتف بالإنترنت ليصبح هدفًا.
وأضاف أن الهجمات لم تعد موجهة للأفراد فقط، بل تُستخدم كأداة ضغط جيوسياسي واقتصادي، لأن تعطيل مستشفى أو شبكة نقل أو كهرباء قد يقود إلى خسائر وتعطيل خدمات وتهديد
الأمن القومي
، بالتوازي مع تصاعد التصيد والهندسة الاجتماعية عبر رسائل وروابط وتطبيقات مزيفة لسرقة الهوية والبيانات البنكية.
بدوره أكد اللواء خالد
الشاذلي
لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أن الأمن السيبراني "ليس رفاهية"، داعيًا الأفراد إلى تحديث الأنظمة فورًا وتجنب الروابط المجهولة وكلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية وتحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية. كما شدد على أن الوعي الرقمي هو
خط الدفاع
الأهم، وأن الأمن السيبراني ثقافة وسلوك يومي قبل أن يكون برنامجًا.
