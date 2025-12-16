تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تُنهي إحدى أبرز أدوات الخصوصية لمستخدميها

Lebanon 24
16-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1456120-639015088950323976.jpg
Doc-P-1456120-639015088950323976.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة غوغل عزمها إيقاف خدمة تقارير مراقبة الويب المظلم المجانية، والتي كانت تتيح للمستخدمين معرفة ما إذا كانت بياناتهم الشخصية قد تسربت إلى ما يُعرف بالويب المظلم، وأكدت الشركة أنها ستتوقف عن إرسال هذه التقارير اعتبارًا من بداية العام المقبل، في خطوة تمثل تراجعًا عن واحدة من أبرز أدوات الخصوصية التي قدمتها مؤخرًا لعامة المستخدمين.

وكانت الخدمة متاحة في البداية حصريًا لمشتركي Google One، قبل أن تفتحها جوجل لجميع المستخدمين في منتصف عام 2024، وتعمل الأداة على إرسال إشعارات عند رصد تسريب بيانات مثل الاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة لاختراقات قواعد بيانات أو تسريبات معلومات على الإنترنت.

وفى رسالة بريد إلكتروني أرسلتها جوجل للمستخدمين، أوضحت الشركة أن قرار إيقاف الخدمة جاء بعد تلقي ملاحظات تشير إلى أن التقارير “لا تقدم خطوات لاحقة مفيدة”.

فالتقرير يكتفي بإبلاغ المستخدم بظهور بياناته على الويب المظلم، مع عرض قائمة بالتسريبات ومصدر الاختراق، لكنه لا يقدّم إرشادات واضحة حول ما يجب فعله بعد اكتشاف التسريب.

وأكدت جوجل أنها تعتزم التركيز مستقبلًا على أدوات أمنية تقدم للمستخدمين إجراءات واضحة وقابلة للتنفيذ لحماية حساباتهم وبياناتهم الشخصية، بدل الاكتفاء بالتنبيه فقط.

ووفقًا للإعلان، ستتوقف جوجل عن مراقبة أي نتائج جديدة على الويب المظلم اعتبارًا من 15 كانون الثاني 2026، على أن يتم حذف الوصول إلى تقارير المراقبة من حسابات المستخدمين بشكل نهائي في 16 شباط من العام نفسه.

وأشارت الشركة إلى أن المستخدمين الراغبين في إيقاف الخدمة مبكرًا يمكنهم حذف ملف المراقبة الخاص بهم يدويًا في أي وقت، وذلك من خلال قسم “النتائج التي تتضمن معلوماتك” على الصفحة الرسمية للأداة.
(اليوم السابع)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من "أدوبي".. أدوات جديدة رائعة للمستخدمين
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 07:36:04 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تختبر أداة "Nano Banana"
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 07:36:04 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق ضوابط أمان متقدمة لحماية مستخدمي كروم من مخاطر الوكلاء الذكيين
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 07:36:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لصناع المحتوى ومستخدمي الإنترنت.. مفاجأة سارّة من غوغل
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 07:36:04 Lebanon 24 Lebanon 24

التركي

إنترنت

الترك

الويب

دمين

نبيه

تركي

إنتر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2025-12-16
Lebanon24
16:01 | 2025-12-16
Lebanon24
16:00 | 2025-12-16
Lebanon24
15:30 | 2025-12-16
Lebanon24
14:28 | 2025-12-16
Lebanon24
14:23 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24