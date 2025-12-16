غوغل تُنهي إحدى أبرز أدوات الخصوصية لمستخدميها

(اليوم السابع)

أعلنت شركة عزمها إيقاف خدمة تقارير مراقبة المظلم المجانية، والتي كانت تتيح للمستخدمين معرفة ما إذا كانت بياناتهم الشخصية قد تسربت إلى ما يُعرف بالويب المظلم، وأكدت الشركة أنها ستتوقف عن إرسال هذه التقارير اعتبارًا من بداية العام المقبل، في خطوة تمثل تراجعًا عن واحدة من أبرز أدوات الخصوصية التي قدمتها مؤخرًا لعامة المستخدمين.وكانت الخدمة متاحة في البداية حصريًا لمشتركي Google One، قبل أن تفتحها جوجل لجميع المستخدمين في منتصف عام 2024، وتعمل الأداة على إرسال إشعارات عند رصد تسريب بيانات مثل الاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة لاختراقات قواعد بيانات أو تسريبات معلومات على الإنترنت.وفى رسالة بريد إلكتروني أرسلتها جوجل للمستخدمين، أوضحت الشركة أن قرار إيقاف الخدمة جاء بعد تلقي ملاحظات تشير إلى أن التقارير “لا تقدم خطوات لاحقة مفيدة”.فالتقرير يكتفي بإبلاغ المستخدم بظهور بياناته على الويب المظلم، مع عرض قائمة بالتسريبات ومصدر الاختراق، لكنه لا يقدّم إرشادات واضحة حول ما يجب فعله بعد اكتشاف التسريب.وأكدت جوجل أنها تعتزم التركيز مستقبلًا على أدوات أمنية تقدم للمستخدمين إجراءات واضحة وقابلة للتنفيذ لحماية حساباتهم وبياناتهم الشخصية، بدل الاكتفاء بالتنبيه فقط.ووفقًا للإعلان، ستتوقف جوجل عن مراقبة أي نتائج جديدة على الويب المظلم اعتبارًا من 15 كانون الثاني 2026، على أن يتم حذف الوصول إلى تقارير المراقبة من حسابات المستخدمين بشكل نهائي في 16 شباط من العام نفسه.وأشارت الشركة إلى أن المستخدمين الراغبين في إيقاف الخدمة مبكرًا يمكنهم حذف ملف المراقبة الخاص بهم يدويًا في أي وقت، وذلك من خلال قسم “النتائج التي تتضمن معلوماتك” على الصفحة الرسمية للأداة.