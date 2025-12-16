تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات

سوق الهواتف الذكية مقبل على انكماش عالمي

Lebanon 24
16-12-2025 | 23:00
توقعت شركة "كاونتربوينت" لأبحاث السوق تراجع شحنات الهواتف الذكية عالميًا بنسبة 2.1% خلال العام المقبل، في ظل ضغوط متزايدة على الطلب ناجمة عن ارتفاع تكاليف الرقائق واضطراب سلاسل التوريد.

وأوضحت الشركة أنّ قطاع الإلكترونيات يواجه منذ أشهر نقصًا في الرقائق التقليدية، نتيجة توجّه الشركات المصنّعة إلى إعطاء الأولوية لرقائق الذاكرة المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، على حساب مكوّنات أساسية لصناعة الهواتف الذكية.

وأشارت "كاونتربوينت" إلى أنّ العلامات التجارية الصينية، ولا سيما "هونر" و"أوبو"، ستكون من بين الأكثر تضررًا من هذا التراجع، خصوصًا في فئة الهواتف منخفضة التكلفة، بسبب ضيق هوامش الربح وصعوبة تمرير أي زيادات سعرية إلى المستهلكين.

وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى أنّ الطلب المتنامي من شركات الذكاء الاصطناعي على رقائق الذاكرة يزيد من حدة الضغوط على السوق. وذكرت أنّ لجوء شركات مثل "إنفيديا" إلى استخدام رقائق مخصصة للهواتف الذكية في خوادم الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار ذاكرات الخوادم، وربما مضاعفتها بحلول أواخر عام 2026.

ورأت "كاونتربوينت" أنّ هذه التطورات تعكس تحولًا هيكليًا في أولويات صناعة أشباه الموصلات، مرجّحة استمرار تأثيرها السلبي على سوق الهواتف الذكية، في ظل احتدام المنافسة بين القطاعات المختلفة على مكونات الرقائق.
متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

الصينية

الموصل

الترا

العلا

الصين

الرب

أوبو

