روسيا تكشف تفاصيل مشروعها الفضائي

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية، أنها حددت الموقع الذي ستهبط عليه مركبتها القمرية الاستكشافية، في إطار خطتها الطموحة لاستكشاف القمر وإنشاء قاعدة دائمة عليه.

وأوضح دينيس كوتوفي، نائب الأنظمة الفضائية في روس كوسموس"، خلال مشاركته في منتدى "100 مشروع لمستقبل " المنعقد في مركز "روسيا" الوطني، أن المنطقة المختارة على سطح القمر تُعدّ "الأكثر إثارة للاهتمام" من حيث إمكانية إقامة قاعدة قمرية مستقبلية. وأضاف أن المركبة القمرية (الروفر) ستقوم بدراسة خصائص التربة القمرية في هذه المنطقة بدقة.

ويأتي هذا الإعلان ضمن مشروع "الفضاء" القومي الروسي، الذي يشمل تطوير ست محطات قمرية أوتوماتيكية، أربع منها ستهبط على سطح القمر، بينما ستُبقي المحطتان الأخريان في المدار القمري لأغراض الرصد والاتصالات.

وسبق أن أعلن ليف زيليوني، دراسات الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، في سبتمبر الماضي، أن تخطط لإطلاق سبع مركبات فضائية إلى القمر بحلول عام 2036. فيما أكد غينادي كراسنيكوف، رئيس الروسية، في الماضي، أن تمويل البرنامج القمري الروسي يجب أن يبدأ فعلياً في عام 2025.

وتُعدّ هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية روسيا لاستعادة حضورها في سباق استكشاف القمر، مع تركيز خاص على البحث العلمي وإمكانية الاستفادة من الموارد القمرية في .