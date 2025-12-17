أقدمت منصة "إكس"، المملوكة للملياردير الأميركي ، على تحديث شروط الخدمة الخاصة بها، في خطوة تؤكد من خلالها استمرار امتلاكها الكامل للعلامة التجارية " "، رغم تغيير اسم المنصة رسمياً إلى "إكس".

وجاء هذا التحديث بعد تحرك قانوني من شركة ناشئة مقرها ولاية فرجينيا الأميركية تُدعى Operation Bluebird، تقدمت بطلب رسمي لتسجيل علامة "تويتر" التجارية، مدعية أن شركة تخلت عن الاسم القديم عقب إعادة تسمية الشبكة الاجتماعية في عام 2023.

واستندت الشركة الناشئة في طلبها، المقدم إلى والعلامات التجارية الأميركي في 2 ديسمبر، إلى تصريح سابق لماسك نشره في 23 يوليو 2023، أعلن فيه أن المنصة ستودع علامة "تويتر" نهائياً، بحسب تقرير نشره موقع " " واطلعت عليه "العربية Business".

في المقابل، سارعت "إكس" إلى الرد عبر دعوى مضادة تؤكد فيها أنها لا تزال المالك الحصري لعلامات "تويتر" و"تويت"، إضافة إلى شعار الطائر الأزرق الشهير.

ووفقاً لمستندات قانونية اطلع عليها موقع "تك كرانش"، شددت الشركة على أنها لم تتخل قانونياً عن هذه الحقوق، رغم تغيير الهوية التجارية.

وفي تطور لافت، بدأت شركة Operation Bluebird بجمع تسجيلات مستخدمين محتملين لمنصة اجتماعية جديدة يحمل اسم Twitter.new.

ويقود محاميان، هما بيروف مؤسس المشروع، وستيفن كوتس، الذي سبق له العمل محامي علامات تجارية في "تويتر"، ما أثار شكوكاً حول نية إطلاق شبكة منافسة فعلية، مقابل احتمال السعي فقط للاستحواذ على العلامة التجارية ذات القيمة العالية.

ورغم ذلك، لم تترك منصة "إكس" مجالاً للمجازفة، إذ أدرجت في النسخة المحدثة من شروط الخدمة، المقرر دخولها حيز التنفيذ في 15 يناير 2026، بنداً صريحاً يمنع أي طرف من استخدام اسمي "إكس" أو "تويتر" أو أي من العلامات أو الشعارات أو أسماء النطاقات المرتبطة بهما دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.