تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الخلاف يحتدم على علامة "تويتر".. و"إكس" تُشدد قبضتها

Lebanon 24
17-12-2025 | 04:50
A-
A+
Doc-P-1456424-639015700334010076.jpg
Doc-P-1456424-639015700334010076.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أقدمت منصة "إكس"، المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، على تحديث شروط الخدمة الخاصة بها، في خطوة تؤكد من خلالها استمرار امتلاكها الكامل للعلامة التجارية "تويتر"، رغم تغيير اسم المنصة رسمياً إلى "إكس".

 

وجاء هذا التحديث بعد تحرك قانوني من شركة ناشئة مقرها ولاية فرجينيا الأميركية تُدعى Operation Bluebird، تقدمت بطلب رسمي لتسجيل علامة "تويتر" التجارية، مدعية أن شركة ماسك تخلت عن الاسم القديم عقب إعادة تسمية الشبكة الاجتماعية في عام 2023.

 

واستندت الشركة الناشئة في طلبها، المقدم إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي في 2 ديسمبر، إلى تصريح سابق لماسك نشره في 23 يوليو 2023، أعلن فيه أن المنصة ستودع علامة "تويتر" نهائياً، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

 

في المقابل، سارعت "إكس" إلى الرد عبر دعوى مضادة تؤكد فيها أنها لا تزال المالك الحصري لعلامات "تويتر" و"تويت"، إضافة إلى شعار الطائر الأزرق الشهير.

 

ووفقاً لمستندات قانونية اطلع عليها موقع "تك كرانش"، شددت الشركة على أنها لم تتخل قانونياً عن هذه الحقوق، رغم تغيير الهوية التجارية.

 

وفي تطور لافت، بدأت شركة Operation Bluebird بجمع تسجيلات مستخدمين محتملين لمنصة اجتماعية جديدة عبر موقع يحمل اسم Twitter.new.

 

ويقود هذه المبادرة محاميان، هما مايكل بيروف مؤسس المشروع، وستيفن كوتس، الذي سبق له العمل محامي علامات تجارية في "تويتر"، ما أثار شكوكاً حول نية إطلاق شبكة منافسة فعلية، مقابل احتمال السعي فقط للاستحواذ على العلامة التجارية ذات القيمة العالية.

 

ورغم ذلك، لم تترك منصة "إكس" مجالاً للمجازفة، إذ أدرجت في النسخة المحدثة من شروط الخدمة، المقرر دخولها حيز التنفيذ في 15 يناير 2026، بنداً صريحاً يمنع أي طرف من استخدام اسمي "إكس" أو "تويتر" أو أي من العلامات أو الشعارات أو أسماء النطاقات المرتبطة بهما دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.

 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن "تشدد الخناق": حملة أميركية جديدة لتجفيف تمويل حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
القضاء يتحرك لحماية الطيور في البقاع: تشدد في مكافحة "الشِّبك"
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة أميركية ناشئة تتحدى ماسك لإحياء "تويتر"!
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التنمية البريطانية: عنف المستوطنين يحتدم في الضفة الغربية وإجراءات حكومة إسرائيل تعوق التنمية الاقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب براءات الاختراع

هذه المبادرة

إيلون ماسك

تك كرانش

عبر موقع

مايكل

اميان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
08:09 | 2025-12-17
Lebanon24
06:16 | 2025-12-17
Lebanon24
05:12 | 2025-12-17
Lebanon24
02:01 | 2025-12-17
Lebanon24
23:00 | 2025-12-16
Lebanon24
23:00 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24