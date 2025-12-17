تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

ملصقات واتساب للعام الجديد.. 14 تصميمًا لمشاركة أجواء الاحتفال

Lebanon 24
17-12-2025 | 05:12
مع اقتراب حلول العام الجديد 2026، أطلق تطبيق واتساب حزمة ملصقات جديدة تحمل عبارة "سنة جديدة سعيدة"، تتيح للمستخدمين مشاركة أجواء الاحتفال مع الأصدقاء والعائلة عبر المحادثات وتحديثات الحالة.

وتضم حزمة الملصقات الجديدة، وهي متحركة، 14 ملصقًا بحجم إجمالي يبلغ 488 كيلوبايت، وفي حال عدم ظهورها لدى بعض المستخدمين، ينصح بتحديث تطبيق واتساب إلى أحدث إصدار عبر متجري "جوجل بلاي" و"آب ستور" لضمان توفرها.

ولإرسال ملصقات العام الجديد، يكفي فتح المحادثة المطلوبة داخل واتساب، ثم الضغط على أيقونة الملصقات في شريط الرسائل، حيث تظهر حزمة "سنة جديدة سعيدة 2026" ضمن الحزم المتاحة، وبعد الدخول إليها، يمكن اختيار الملصق المناسب وإرساله مباشرة.

ولا يقتصر استخدام الملصقات على المحادثات فقط، إذ يمكن إضافتها أيضًا إلى تحديثات الحالة، ويتم ذلك من خلال اختيار صورة للحالة، ثم الضغط على أيقونة الملصقات لإضافة ملصقات العام الجديد بسهولة.

إلى جانب ذلك، يتيح واتساب إمكانية إنشاء صور تهنئة بالعام الجديد باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر خدمة meta ai داخل الدردشة، ويمكن للمستخدم فتح أي محادثة، والضغط على أيقونة المرفقات، ثم اختيار "AI Image" وكتابة عبارة مثل "سنة جديدة سعيدة"، ليقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء عدة صور جاهزة للاختيار والإرسال. (اليوم السابع)
