ملصقات واتساب للعام الجديد.. 14 تصميمًا لمشاركة أجواء الاحتفال

مع اقتراب حلول العام الجديد 2026، أطلق تطبيق حزمة ملصقات جديدة تحمل عبارة "سنة جديدة سعيدة"، تتيح للمستخدمين مشاركة أجواء الاحتفال مع الأصدقاء والعائلة عبر المحادثات وتحديثات الحالة.



وتضم حزمة الملصقات الجديدة، وهي متحركة، 14 ملصقًا بحجم إجمالي يبلغ 488 كيلوبايت، وفي حال عدم ظهورها لدى بعض المستخدمين، ينصح بتحديث تطبيق واتساب إلى أحدث إصدار عبر متجري "جوجل " و"آب ستور" لضمان توفرها.



ولإرسال ملصقات العام الجديد، يكفي فتح المحادثة المطلوبة داخل واتساب، ثم الضغط على أيقونة الملصقات في شريط الرسائل، حيث تظهر حزمة "سنة جديدة سعيدة 2026" ضمن الحزم المتاحة، وبعد الدخول إليها، يمكن اختيار الملصق المناسب وإرساله مباشرة.



ولا يقتصر استخدام الملصقات على المحادثات فقط، إذ يمكن إضافتها أيضًا إلى تحديثات الحالة، ويتم ذلك من خلال اختيار صورة للحالة، ثم الضغط على أيقونة الملصقات لإضافة ملصقات العام الجديد بسهولة.



إلى جانب ذلك، يتيح واتساب إمكانية إنشاء صور تهنئة بالعام الجديد باستخدام عبر خدمة داخل الدردشة، ويمكن للمستخدم فتح أي محادثة، والضغط على أيقونة المرفقات، ثم اختيار "AI Image" وكتابة عبارة مثل "سنة جديدة سعيدة"، ليقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء عدة صور جاهزة للاختيار والإرسال. (اليوم السابع)

