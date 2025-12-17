تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

نسخة ChatGPT Images المُحسّنة توفر تجربة إبداعية أسرع وأكثر دقة

Lebanon 24
17-12-2025 | 06:16
أطلقت OpenAI نسخةً مُحسّنة من ChatGPT Images، تُعدّ بمثابة تطوير شامل لميزة توليد الصور الخاصة بالشركة، حيث تعتمد الأداة الجديدة على نموذج توليد الصور الرائد GPT Image 1.5، ما يُحسّن بشكلٍ كبير من دقة تنفيذ التعليمات، ودقة التحرير، وسرعة التوليد.

وأعلنت شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة، أن إنشاء الصور وتعديلها أصبح الآن أسرع بأربع مرات من السابق، ومن المثير للاهتمام أن هذه التحسينات تجعل ChatGPT Images مُنافسًا قويًا لـ Nano Banana Pro من جوجل، الذي تم إصداره مؤخرًا أيضًا.

في منشورٍ لها، أعلنت OpenAI عن ميزة ChatGPT Images المُحسّنة وقدّمت تفاصيلها، فمع هذا الإصدار، جعلت الشركة الأداة أكثر استجابةً للتعليمات، ويُمكن للمستخدمين وصف ما يُريدونه، وستُنتج الأداة نتائج تُطابق تلك التعليمات بشكلٍ أدق، سواءً كانوا يُنشئون صورًا من الصفر أو يستخدمون صورًا أخرى، كما تُفيد الدقة في مهام التحرير حيث يُمكن الآن تجنّب التغييرات غير المرغوب فيها.

إحدى أبرز التغييرات في ChatGPT Images الجديدة هي السرعة، حيث تقول شركة OpenAI إن النموذج المُحدَّث قادر على توليد الصور وتعديلها بسرعة تصل إلى أربعة أضعاف السرعة السابقة، وهذا يُعدّ بالغ الأهمية عند تطوير الأفكار، مثل اختبار تصميمات مختلفة أو تحسين تعديل الصور، لأن تقليل وقت الانتظار يعني تجربة أكثر كفاءة.

الهدف، كما توضّح الشركة، هو الحفاظ على الزخم الإبداعي للمستخدم، بدل تعطيله بانتظار طويل في كل محاولة توليد أو تعديل.

ترى OpenAI أن هذا التحديث يمثّل تحولًا حقيقيًا في فلسفة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي، فبدل الاكتفاء بصور ملفتة لكنها غير دقيقة، تسعى الشركة إلى تقديم تجربة عالية الجودة يمكن استخدامها في التصميم، التسويق، التعديلات اليومية، والتحويلات التعبيرية.
ووصفت الشركة التحديث بأنه خطوة لنقل ChatGPT من “تجربة جديدة” إلى “استوديو إبداعي سريع ومرن للاستخدام الواقعي”.

يأتي هذا التحديث في توقيت لافت، بعد أسابيع من تقارير تحدثت عن مذكرة داخلية وجّهها الرئيس التنفيذي سام ألتمان، وُصفت بأنها إعلان “حالة طوارئ” لتحسين جودة ChatGPT.
وبحسب ما نشرته وول ستريت جورنال، دعا ألتمان إلى رفع مستوى السرعة والموثوقية والتخصيص، وتحسين تجربة الاستخدام اليومية بشكل عاجل.

التحرك السريع من OpenAI يعكس اشتداد المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي، خصوصًا بعد إعلان Google عن إصدار جديد من نموذج Gemini حقق نتائج متقدمة في اختبارات معيارية عدة.
وردًا على ذلك، أشارت التقارير إلى أن OpenAI قررت تأجيل أو تقليص بعض المشاريع الجانبية، للتركيز الكامل على تطوير ChatGPT وتحسين أدائه الأساسي.

بعيدًا عن الجانب التقني، تلعب الاعتبارات المالية دورًا مهمًا في استراتيجية OpenAI. فالشركة، على عكس منافسين مثل Google، لا تملك مصادر دخل ضخمة خارج الذكاء الاصطناعي، وتعتمد على التمويل المستمر.
من هذا المنطلق، لا يُنظر إلى تحديث ChatGPT Images كميزة إضافية فقط، بل كجزء من خطة لجعل ChatGPT أداة لا غنى عنها للمستخدمين، وأكثر جدوى على المدى الطويل. (اليوم السابع)
