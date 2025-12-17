أعلنت شركة «زووم» إطلاق مساعدها الذكي على الويب ضمن تحديثها الجديد AI Companion 3.0، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق استخدام أدوات الذكاء الاصطناعى لتشمل مستخدمى الخطة المجانية، بعد أن كانت هذه المزايا حكرًا على الخطط المدفوعة، ويتيح التحديث للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من الخصائص الذكية، من بينها تلخيص الاجتماعات، واستخراج عناصر العمل، والإجابة على الأسئلة أثناء الاجتماع، مع فرض قيود محددة على الاستخدام الشهرى.



ووفقًا لما أعلنته الشركة، سيتمكن مستخدمو الخطة الأساسية المجانية من استخدام المساعد الذكي في ثلاثة اجتماعات شهريًا، يحصلون خلالها على ملخص واحد لكل اجتماع، إلى جانب إمكانيات تدوين الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وطرح الأسئلة داخل الاجتماع، كما يُسمح لهم بطرح ما يصل إلى 20 سؤالًا عبر اللوحة الجانبية أو واجهة الويب الجديدة، وفي حال الرغبة بتوسيع هذه الإمكانيات، يمكن للمستخدمين الاشتراك في إضافة مدفوعة بقيمة 10 دولارات شهريًا.



وتضيف «زووم» عبر واجهة الويب الجديدة مجموعة من الاقتراحات التفاعلية (Conversation Starters) لمساعدة المستخدمين على اكتشاف قدرات المساعد الذكي وفهم استخداماته المختلفة.



كما أصبح بإمكان AI Companion استرجاع البيانات من خدمات خارجية مثل Google Drive وMicrosoft OneDrive، إلى جانب جميع البيانات المخزنة داخل منصة «زووم»، مع خطط قريبة لدعم Gmail وMicrosoft Outlook.



ويقدم المساعد الذكي كذلك تقريرًا يوميًا تحت اسم «Daily Reflection» يلخص الاجتماعات والمهام والتحديثات الخاصة بالمستخدم خلال اليوم، فضلًا عن قدرته على إنشاء مهام المتابعة وصياغة مسودات رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا، ما يعزز من كفاءة إدارة الوقت والعمل.



وفي إطار توسيع أدوات الإنتاجية، أضافت «زووم» مزايا جديدة لإنشاء المستندات وإدارتها، حيث يمكن للمستخدمين صياغة وتحرير مستندات بالاعتماد على بيانات الاجتماعات مباشرة من داخل واجهة المساعد، ثم نقل العمل إلى «Zoom Docs» للتعاون مع الزملاء، كما يدعم النظام تصدير المستندات بصيغ متعددة تشمل MD وPDF وMicrosoft Word وZoom Docs.



من جهتها، قالت ليجوان كين، رئيسة قسم منتجات في «زووم»، إن امتلاك الشركة لبيانات سياقية غنية من الاجتماعات يمنحها أفضلية تنافسية واضحة مقارنة بمنافسيها في مجال أدوات الإنتاجية. وأوضحت أن «زووم» تعتمد على مزيج من نماذجها الخاصة إلى جانب نماذج من شركتي OpenAI وAnthropic.



وتحاول «زووم»، التي أسسها الرئيس التنفيذي إريك يوان، تعزيز مكانتها خارج إطار اجتماعات الفيديو التي اشتهرت بها خلال جائحة ، عبر التوسع في أدوات الإنتاجية لمنافسة شركات كبرى مثل «جوجل» و«مايكروسوفت» و«كليك أب» و«نوشن»، وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن أداة لتدوين الملاحظات تعمل عبر تطبيقات اجتماعات مختلفة وحتى في الاجتماعات غير المتصلة بالإنترنت، في مسعى واضح للاستحواذ على مزيد من سياق بيانات المستخدمين. (اليوم السابع)

