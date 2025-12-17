تسريبات تكشف ملامح "آيفون 18 برو"

أفادت تقارير تقنية حديثة بأن هاتف "آيفون 18 برو" المرتقب من ، والمُتوقّع الكشف عنه في أيلول 2026، سيحمل مجموعة من التحديثات الجوهرية على مستوى التصميم والأداء والمكوّنات الأساسية، ما يرشّحه ليكون من أبرز إصدارات آيفون حتى اليوم.



تصميم مختلف

بحسب التسريبات، تعتزم أبل إدخال تعديل ملحوظ على الواجهة الأمامية لهاتفي "آيفون 18 برو" و"18 "، عبر نقل الكاميرا ومستشعر Face ID إلى الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، ما يعني الاستغناء عن واجهة Dynamic Island المعروفة. ورغم ذلك، يُتوقّع أن يحافظ الجهاز على الخطوط العامة لتصميم "آيفون 17 برو".



قفزة في قدرات التصوير

على صعيد الكاميرا، يُنتظر أن يقدّم الهاتف نقلة نوعية من خلال اعتماد فتحة عدسة متغيّرة الخلفية الرئيسية، في خطوة تُعد الأولى ضمن سلسلة آيفون. وتتيح هذه التقنية التحكّم بكمية الضوء الداخلة إلى المستشعر تلقائيًا أو يدويًا، ما يحسّن جودة الصور في مختلف ظروف الإضاءة ويمنح تحكمًا أفضل بعمق المجال، مع اقتراب الأداء من مستوى الكاميرات الاحترافية ضمن حدود حجم الهاتف.



شريحة A20 Pro

وسيعمل "آيفون 18 برو" بشريحة A20 Pro الجديدة، المصنّعة بتقنية 2 ، مع دمج الذاكرة العشوائية مباشرة داخل المعالج. ويُتوقّع أن ينعكس هذا التطوير تحسنًا ملحوظًا في الأداء والكفاءة الحرارية واستهلاك الطاقة، إضافة إلى تعزيز قدرات الهاتف في تطبيقات والمهام الثقيلة.



تحسين كفاءة البطارية

كما تشير المعلومات إلى أن التطوير في بنية المعالج والمكوّنات الداخلية سيساهم في رفع كفاءة البطارية وتقليل استهلاك الطاقة، إلى جانب تحسين إدارة الحرارة. وقد يسمح التصميم المعدّل بتوفير مساحة داخلية إضافية تُستثمر في تعزيز البطارية أو تحسين عناصر أخرى داخل الجهاز.



ومن المنتظر أن تكشف أبل رسميًا عن آيفون 18 برو خلال مؤتمرها السنوي في أيلول 2026.

